Бизнес Пригожина. Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Авиакатастрофа, жертвой которой мог стать Евгений Пригожин, заставляет задуматься о его бизнес-наследстве, ведь в первую очередь его узнали как успешного предпринимателя, а уже потом как мятежного основателя ЧВК «Вагнер». «Фонтанка» составила список принадлежащих и приписываемых Пригожину бизнес-активов.



Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на финансирование ЧВК «Вагнер» за последний год бюджет потратил 86 миллиардов рублей, еще 80 владелец «Конкорда» заработал через «Военторг» на поставках продуктов в армию. Это крупнейший бизнес-актив Евгения Пригожина — многочисленные подряды на армейские поставки.

Все последние годы их размер и характер не были публичными. В заявлении самого Пригожина 10 июня указаны две ключевые цифры. Во-первых, с 2006 года, когда он начал кормить армию, на финансирование зарубежных проектов ЧВК «Вагнер» было потрачено 147 млрд рублей, которые составили прибыль от армейских продовольственных поставок. Средняя стоимость одной «сутодачи», согласно словам Пригожина, — 258 рублей. Принимая во внимание официально опубликованный размер штатной численности российских военнослужащих (примерно 1 млн человек) и 16-летний период сотрудничества, можно прикинуть, что общая выручка всех предприятий питания, занятых в этой части пригожинского бизнеса, могла достигать 1,5 трлн рублей. Если считать рентабельность таких поставок в 10%, как раз и выходят искомые 147 миллиардов прибыли, за счет которой ЧВК «Вагнер» воевал в Африке, Сирии и других странах.

Так или иначе, Пригожин официально отрекся от этого бизнеса еще до своего вооруженного выступления. По информации «Фонтанки», исполнение контрактов уже начало передаваться в другие структуры. Какие — пока неизвестно. Под вопросом — прочие поставки, в основном вещевые, в армию и строительные подряды в интересах Минобороны (их размер совершенно неизвестен). Но вряд ли их судьба чем-то сильно отличается от бизнеса на питании военнослужащих.

Отдельно стоит отметить, что фирмы Пригожина, возможно, кормили не только Минобороны, но и ряд других силовых ведомств, в частности Росгвардию.



Гражданская часть бизнеса Евгения Пригожина куда более на виду, хотя, конечно, нечасто афиширует связь с ним. Более того, за исключением тех немногих случаев, когда он сам прямо и явно заявлял о своем интересе к этим проектам и когда его имя было указано в учредительных документах компаний, российскому медиапространству приходилось лишь туманно намекать на потенциальную связь.



Один из примеров — ООО «Мегалайн» с филиалами в разных регионах, но с адресом регистрации на Гельсингфорсской улице в Петербурге. Когда-то его учредителем и правда было «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащее сейчас бизнесмену, но на данный момент «Мегалайном» через компанию «Лахта» владеет Николай Константинов. Это тоже изначально военная тематика. Еще в 2014 году «Фонтанка» писала о том, что после уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Сердюкова и реорганизации «Оборонсервиса» «Мегалайн» претендовал на позицию концессионера по строительству и обслуживанию военных городков.



В 2016-м профильное ГУ ЖКХ Минобороны взяло в субподрядчики на миллиарды рублей несколько недавно созданных в Петербурге компаний, в которых корреспонденту на интересующие вопросы ответить не могли и переадресовывали их, казалось бы, совершенно постороннему «Мегалайну».

Пять лет назад пришло время громких инвестпроектов: в Смольный принесли планы по созданию у устья Невы так называемого «Залива островов» — огромного намывного комплекса в Финском заливе. С Пригожиным он был опять же связан только косвенно, хотя для чиновников фамилия интересанта секретом не была, а формально проект вела компания «Зингер Девелопмент» (сейчас ликвидируется). Ученые высказались резко против, и городская администрация — пусть и с арбитражными проблемами — отказала в его согласовании.



«Залив островов» вернулся через черный ход два года назад на ПМЭФ-2021: там на петербургском стенде в присутствии губернатора вовсю крутили презентацию этого «архипелага», хотя соглашение подписывали о другом: «Мегалайн» и Смольный договорились о сотрудничестве при строительстве в Горской огромного инновационного кластера, заявлялась сумма инвестиций в 236 млрд рублей.



Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник отказывался говорить о связях с Пригожиным, а через год выяснилось, что соглашение ничего не значит: на ту же площадку подписали новое — со структурами «Газпрома».



«Мегалайн» отреагировал с медийной точки зрения в очень узнаваемом стиле: на своем стенде ПМЭФ-2022 с участием экспертов долго презентовал свой проект в Горской, а завершил все эффектным аккордом: проект не будет реализован, так как город расторг первое соглашение с компанией, показав, что такие документы «стоят не дороже бумаги, на которой они подписаны».

«По поводу Горской мы будем биться в судах до конца. Мы собирались там делать производственный IT-кластер — город будущего, — прямо комментировал Пригожин, не оставляя сомнений в своем отношении к «Мегалайну». — Сумею отсудить — буду строить промышленный IT-кластер — город будущего».

Еще один проект, в котором город повели в суд, — это реконструкция Конюшенного ведомства. Учрежденная Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых» давно проявляла интерес к этому объекту, но на торги по программе «Аренда за рубль» зашла не она, а московское АО «Альфа». Реестр его акционеров скрыт, однако в телеграм-канале «Кепка Пригожина» был размещен комментарий о том, что это дочерняя структура «Мегалайна», его цитировал «Деловой Петербург» (этот телеграм-канал работал задолго до появления официального канала пресс-службы Пригожина и неоднократно публиковал комментарии, оформленные как его прямая речь; последняя публикация — с пространным ответом бизнесмена после провала мятежа).



«Альфа», как и еще три участника, была даже не допущена до торгов по Конюшенному ведомству, их выиграла компания «Бахчасарай», связанная с партнерами Года Нисанова. Претенденты, чьи заявки признали не соответствующими требованиям, начали подавать иски. «Альфа» свои проиграла, но другие, столь же малоизвестные предприятия —«Футуро» и «Бимс» — оказались удачливее: в обоих случаях апелляционная инстанция признала торги недействительными, как и договор аренды с «Бахчасараем». В случае с «Футуро» город уже ушел в кассацию, с «Бимс» — еще нет, так как по нему постановление апелляции появилось лишь неделю назад.



Совершенно точно можно говорить о прямом владении Евгением Пригожиным кейтеринговым бизнесом, являвшимся основой империи. Учрежденное еще в 1997 году ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» принадлежит ему и управляется им лично, как и ООО «Конкорд кейтеринг». А вот построенная в 2010 году в Янино фабрика по приготовлению готовых рационов (первоначально для школьного питания, а позже, когда проект не пошел, — для более широкого круга потребителей) — уже только «исторически» его. Он был ее директором до 2019 года, а с тех пор фабрика с выручкой в 5 млрд рублей в год контролируется АО «Корпорация развития», единственный владелец которой значится — предприниматель Екатерина Росликова.



Именно Евгений Пригожин — директор с правом действовать без доверенности в АО «Ритейл», которому принадлежит огромный бизнес-центр на Зольной улице, на крыше которого до июня 2023 года красовалась вывеска «ЧВК Вагнер Центр». Пригожин же полностью контролирует ООО «Конкорд М», владельца московского теплохода-ресторана River Lounge. Он, кстати, не один с похожим названием курсирует по Москве-реке, есть еще River Lounge-2 и более шикарный River Palace — их сайты, как и катера-рестораны Palma de Sochi, все зарегистрированы на «Конкорд М». Это все младшие братья того самого первого плавучего ресторана New Island в Петербурге, с которого взлетала успешная карьера молодого предпринимателя в конце 1990-х годов.

У подконтрольных раньше или сейчас Евгению Пригожину компаний права на десятки сайтов ресторанов — действующих и уже закрытых. В Москве, Петербурге, Сочи… Нельзя уверенно говорить, что раз сайты принадлежат каким-то компаниям, то и рестораны тоже. Однако некую связь предположить можно. Примечательно, что знаковый для империи петербургский ресторан «Старая таможня», где принимались самые высокие гости, благополучно пережил все перипетии рынка общепита и работает до сих пор.



Лично Евгению Пригожину принадлежит 49% (редкий пример, когда он выступает младшим партнером) в киностудии «Аурум», выпустившей, в частности, фильм «Лучшие в аду». Правда, эта компания глубоко убыточна с 2019 года, и только в прошлом году показала владельцам минус 319 млн рублей.



Следующее направление бизнеса — торговля. Именно Евгению Пригожину принадлежало ООО «Магазин купцов Елисеевых», которое сначала арендовало, а затем и выкупило заметное историческое здание на Невском проспекте. Возможно, сейчас оно принадлежит кому-то из родственников предпринимателя, но утверждать это юридически будет небезупречно. Такая же история и с «Музеем шоколада» в Петербурге.

Сложно подбирать слова и при описании гостиничной и девелоперской части бизнеса Пригожина. Его фамилия фигурирует в компаниях, контролирующих жилые комплексы «Лахта Плаза» и «Лахта парк». Соседний элитный поселок «Северный версаль» застраивала принадлежащая лично Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг». А вот в описании владельцев отелей River Palace (бывший Courtyard) на Васильевском острове и Red Stars в Коломне опять же присутствует только его фамилия.



Особняком стоит отель «Трезини». Тот самый, у которого в разгар вооруженного мятежа нашли «Газель» с 4 миллиардами рублей. Судя по выпискам из Росреестра, здание на Университетской набережной, 21, разбито на десятки небольших помещений, владельцами которых являются в основном компании «Строй Реставрация» и ООО «Кредо». У первого конечный владелей скрыт, но в начале августа сменился руководитель, им стала председатель ТСЖ «На Большом» (Большой пр. П.С., 9/1) Оксана Гукова. Владельцем второго успели побывать сразу три человека с фамилией Пригожин, включая самого Евгения Викторовича.

Ну а самая публичная часть бизнеса, связываемая с Евгением Пригожиным, — сеть медиаактивов. Официально медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году. Туда вошли Федеральное информационное агентство (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News. Евгений Пригожин возглавил ее попечительский совет, но финансовое участие бизнесмена в проекте отрицалось. Заявлялось, что СМИ, входящие в группу, будут «бороться с засильем негатива в антироссийских медиа». За два года до этого о том, что фактически такая группа существует, писало РБК.



В последующие годы к группе присоединились ещё несколько изданий. Например, в 2021 году сайты PrimaMedia, которые освещали жизнь Сибири, Дальнего Востока и юга России. В самой медиагруппе заявляли, что охват аудитории вступивших в «Патриот» медиа составил 21 млн человек в месяц. В медиагруппе в Петербурге работали сотни сотрудников. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что там была регулярная текучка кадров.



Пригожин был связан с медиа ещё до того, как появился «Патриот». Именно ему приписывают создание «фабрики троллей». О «троллях» заговорили впервые в 2013 году. Предшествовала этому DDOS-атака на ряд петербургских медиа, в том числе и на «Фонтанку», создание движения «Сетевые хомячки», внедрение с целью поиска компромата в петербургские редакции сотрудницы PR-отдела группы «Конкорд», принадлежащей Евгению Пригожину, и появление сайта «Газета о газетах», где, как утверждали создатели, разоблачали информацию в либеральных СМИ.



Тогда же журналисты нашли объявление и попытались устроиться на работу в офис в Ольгино, встретили там уже упомянутую сотрудницу группы «Конкорд» и рассказали о необычной работе, заняться которой им предложили, — писать хвалебные комментарии про Сергея Собянина, Владимира Путина, ругать Алексея Навального, Америку и защищать Сирию.

Из десятка человечков, строчащих в офисах на клавиатуре, «фабрика» выросла в огромную структуру, в которой был даже американский отдел. В США даже обвиняли троллей, что те вмешались в выборы и помогли Дональду Трампу. Кстати, именно тогда Евгений Пригожин впервые попал под западные санкции.



В прошлом году тролли преобразовались в «Киберфронт Z». «Фонтанка» рассказывала, что туда набирали людей на работу посменно за 45 тысяч — писать патриотические комментарии в социальных сетях. Позже они начали организовывать офлайн-формат — именно на их встрече произошёл террористический акт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.



Еще в мае в соцсетях публиковали объявления о новом наборе патриотических блогеров, однако после вооруженного мятежа в июне было официально объявлено о роспуске и прекращении работы группы «Патриот».

Денис Лебедев, Николай Кудин, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

