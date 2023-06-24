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    Оперативники подсчитали деньги из «Газели» у офиса Пригожина. Цифра астрономическая (фото)

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    Оперативные службы завершили подсчет денег в офисных коробках, найденных на заднем дворе отеля «Трезини», который считается офисом Евгения Пригожина.

    Фото: Фонтанка.ру
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    По информации корреспондента «Фонтанки», окончательная сумма оказалась астрономической — 4 миллиарда рублей. Откуда взялись деньги, кому принадлежат и для чего были предназначены, еще не ясно, пока есть только версии.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Ранее сообщалось, что во время обыска отеля «Трезини» — как считается, он может быть офисом Евгения Пригожина — сотрудников заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег.

    Фото: Фонтанка.ру

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