Оперативники подсчитали деньги из «Газели» у офиса Пригожина. Цифра астрономическая (фото)

Оперативные службы завершили подсчет денег в офисных коробках, найденных на заднем дворе отеля «Трезини», который считается офисом Евгения Пригожина.
По информации корреспондента «Фонтанки», окончательная сумма оказалась астрономической — 4 миллиарда рублей. Откуда взялись деньги, кому принадлежат и для чего были предназначены, еще не ясно, пока есть только версии.
Ранее сообщалось, что во время обыска отеля «Трезини» — как считается, он может быть офисом Евгения Пригожина — сотрудников заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег.