Во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами

В Академическом переулке (идёт параллельно Университетской набережной за отелем «Трезини») во дворе дома
На земле уже стоит около 8 коробок. Часть из коробок открыты, и видно, что они наполнены пачками российских купюр, в основном красного цвета, похожих на пятитысячные. В самой «Газели» еще находится несколько рядов подобных коробок. Рядом с оперативниками в штатском находится несколько сотрудников спецназа с автоматами.
По данным «Фонтанки», во время обыска отеля «Трезини», который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, сотрудников заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег.
На 12:30 до пересчета денег не дошло. Их пока просто выгружают, перевязывают клейкой лентой, видимо, чтобы пересчитать в более удобном месте.
Оценить объем денежных средств на глаз невозможно, понятно лишь, что речь идет как минимум о десятках миллионов рублей, а возможно, порядок после пересчета окажется больше.