Во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами

В Академическом переулке (идёт параллельно Университетской набережной за отелем «Трезини») во дворе дома № 4 стоит белая «Газель», передает с места событий корреспондент «Фонтанки» в 12:30 24 июня. Ее задние двери открыты, а сотрудники ФСБ выгружают из этой «Газели» офисные коробки из коричневого картона примерно 60 на 40 см.

На земле уже стоит около 8 коробок. Часть из коробок открыты, и видно, что они наполнены пачками российских купюр, в основном красного цвета, похожих на пятитысячные. В самой «Газели» еще находится несколько рядов подобных коробок. Рядом с оперативниками в штатском находится несколько сотрудников спецназа с автоматами.