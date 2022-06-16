«Мегалайн» заявил, что Смольный расторг с ним соглашение по развитию территории «Горская»

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 16 июня «Мегалайн» подробно рассказывал, как собирается развивать территорию, а приглашенные эксперты высказывались в позитивном ключе о проекте. Однако в финале гендиректор компании Геннадий Корупятник заявил, что проект не будет реализован, так как накануне он узнал, что город подписал уведомление о расторжении с соглашения, заключенного с «Мегалайном» на прошлом форуме, тем самым доказав, что подписанные здесь документы стоят не дороже бумаги, на которой их и подписывают.

По его словам, город намерен отдать эту территорию под частный яхт-клуб, однако «Мегалайн» намерен и дальше бороться за этот проект. Затраты на подготовку уже составили более 240 млн рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой коллизии. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с городом на ПМЭФ-2021, средства вкладывал, по его собственным словам, бизнесмен Евгений Пригожин. Однако впоследствии планы города изменились: здесь собираются создавать туристический кластер структуры «Газпрома» — в том числе речь идет о переезде сюда яхт-клуба «Геркулес». Подробнее — в материале «Фонтанки».