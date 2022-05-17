Тучков буян, новый «Петровский» и «запасной» яхт-клуб. Что «Газпром» собрался строить в Петербурге

«Газпром» принес в Смольный шесть новых проектов по строительству в знаковых местах Петербурга. Это, конечно, не небоскребы, но видно их будет издалека.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Совещание под руководством вице-губернатора Николая Линченко, по данным «Фонтанки», прошло еще в конце марта.

На Петроградской стороне Самое звучное, что обсуждалось, — культурно-досуговый центр «Тучков буян». Вокруг территории с таким названием слишком много всего случилось за последние годы. Однако в данном случае к перипетиям вокруг то ли парка, то ли Судебного квартала (по состоянию на сегодня — и то, и другое) прямого отношения проект не имеет. Речь идет, по данным «Фонтанки», о здании Пеньковых складов сразу у Тучкова моста, которое вместе с землей (2,8 га кадастровой стоимостью 321 млн рублей) в ноябре 2021 года уже передано от федералов городу. Причем 17 марта великолепное старинное четырехэтажное здание 1772 года постройки, судя по выписке из СПАРК, было передано в оперативное управление начальной школе №99 Петроградского района. Что именно там собиралась делать школьная администрация — уже не важно, потому что спустя всего неделю состоялось совещание у Николая Линченко, на котором было принято решение все переиграть.

Участники конкурса на концепцию так и не состоявшегося арт-парка факультативно предлагали свое видение и этого комплекса, хотя он находится за пределами участка управделами президента. Во всех вариантах ему отводили досуговую или образовательную функцию. То же самое, судя по всему, уготовил зданию и «Газпром». Деталей в пресс-службе не раскрывают. По информации «Фонтанки», проект собираются презентовать на ПМЭФ, рассматривается вариант концессионного соглашения. Тут же недалеко находится стадион «Петровский». О том, что для реконструкции территории создана совместная группа с «Газпромом», Смольный сообщил еще в марте. На данный момент арена живет незаметной пост-зенитовской жизнью, но, видимо, этому скоро придет конец. Комитет по инвестициям обещал «реконструкцию старого здания в современный культурно-спортивный комплекс». Подробности неизвестны, но пример СКК и «СКА Арены» показывает, что реконструкция до степени смешения может напоминать полную перестройку.

Вокруг собираются организовать общественное пространство. Однако для всего этого необходимо сделать несколько шагов: внести изменения в генплан; исключить несколько участков из границ единой зоны регулирования застройки (на них разместятся проектные блоки «Газпрома» под названиями «Петровский», «Многофункциональный» и «Гостиничный»). Кроме того, Петровский парк является объектом культурного наследия регионального значения, и КГИОП поручено рассмотреть исключение из его границ части территорий. «Тема есть, идея есть, но проекта никакого еще не имеется, — говорит собеседник в компании. — Так что, даже если увидите какие-то картинки где-то, они мало имеют отношения к действительности. Будет архитектурный конкурс». Судя по тому, что рабочую группу организуют на базе комитета по инвестициям, форма финансирования тоже будет нетривиальной.

Яхт-клуб в Горской О вероятном перебазировании близкого к «Газпрому» яхт-клуба «Геркулес» по соседству с Лахта Центром речь зашла после появления рендеров второго небоскреба фактически на месте яхт-клуба. Тогда руководство яхт-клуба не стало комментировать эти слухи. Сейчас же факт наличия таких — уже даже не планов, а намерений — «Фонтанке» подтвердил собеседник в «Газпроме». Однако подчеркнул: переезд будет временным, на время строительства — тут слухи оказались верными — новых небоскребов газового монополиста.

Собственно, о планируемой временной передислокации «Геркулеса» «Фонтанка» уже писала; об этом рассказывал хорошо знакомый с ходом проекта строительства второго небоскреба высотой 703 метра источник. Однако тогда было непонятно, куда именно переедет яхт-клуб. Теперь же все становится на свои места. Причем кажется, что в Горской не будет ничего более вечного, чем временная дислокация «Геркулеса». Оказывается, пока ведется подготовка к строительству второго в мире по высоте небоскреба, спортсмены при поддержке «Газпрома» и в лице СПб РСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербург» должны будут построить так называемый Региональный центр яхтенного туризма в Горской.

В нем планируется размещение «обеспечивающей инфраструктуры», в том числе объекты туристской инфраструктуры, общественные пространства, объекты общественного питания, офисные здания и благоустройство. И даже если (вернее, когда) яхт-клубу можно будет вернуться в Лахту, вряд ли он станет бросать все это хозяйство. Причем тут есть интрига. Дело в том, что не далее как год назад, на ПМЭФ-2021, городской комитет по инвестициям подписал соглашение о развитии как раз этой самой территории — «бывшей строительной площадки КЗС» — с компанией «Мегалайн». Весь минувший год она искала архитектурное решение для освоения 150 га, на которое обещала потратить 60 млрд рублей. В феврале было объявлено, что состоялся «полуфинал», в который прошли четыре архитектурных бюро. Подвести итоги планируется (хотя, может быть, уже и нет) в июне.

Командор яхт-клуба «Санкт-Петербург» Владимир Любомиров уточняет: пока речь идет о смежной территории, южнее тех 150 га, что пообещали «Мегалайну». Точная площадь передаваемой яхтсменам земли пока не определена — участок еще формируется, но речь на первом этапе идет примерно о 10 га земли. «Надо понимать, что яхт-клуб в Лахте включает в себя две составляющие. Во-первых, это парусная академия, где занимаются около 500 ребят. «Газпром» поддерживает этот совершенно не коммерческий проект уже 10 лет и продолжит это делать. Вторая часть — проведение морских регат, — говорит Любомиров. — Ежегодно там проходит до 10 разнообразных соревнований всероссийского и международного уровня. Ну и сам яхт-клуб имеет несколько собственных парусников, в том числе реплик старинных парусников, которые также дислоцируются там». Как такового яхт-клуба, когда ты за деньги арендуешь место на причале и ставишь там свою яхту, в «Геркулесе» уже давно нет. Для занятий парусной академии и для проведения регат в Лахте построена марина. Правда, пока она не была введена в эксплуатацию. На время строительства второго небоскреба из соображений безопасности было решено ее пока не открывать. И площадка в Горской как раз и будет использоваться для временного размещения нашего яхт-клуба. После того, как в Лахте завершатся строительные работы, марина там будет использоваться по первоначально задуманному назначению.

Владимир Любомиров отметил, что выделяемая городом площадка в Горской исторически использовалась для судоходства. Там уже есть прорытый канал шириной 25 метров, который соединяет залив с очень удобным для тренировок юных спортсменов озером.

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По данным «Фонтанки», соглашение с новым девелопером площадки в Горской может быть также подписано уже на ближайшем ПМЭФ. Какова судьба прошлогоднего соглашения, редакции не известно — соглашение было рамочным и, кроме архитектурного конкурса, перессорившего городских зодчих, никаких новостей об этом проекте не было.

Хогвартс в Зеленогорске Еще один проект — это школа-пансионат на 2 000 учеников в Зеленогорске, которую хотят построить северо-восточнее пересечения улицы Ленина и Зеленогорского шоссе. Территория сейчас представляет собой сплошной лесной массив, сохранением которого озабочены местные жители. Они, кстати, узнали об этом проекте еще в прошлом году, после того, как на территорию заехала техника неизвестного происхождения, а на деревьях появились пометки. С тех пор, рассказали «Фонтанке» активисты, до 1 марта было подано 288 заявлений о включении этой территории в перечень зеленых насаждений (что является защитой от застройки).



Концепцию горожанам, конечно, не представили, но, судя по совещанию у Николая Линченко, она есть, и фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» рекомендовано представить ее в адрес комитета по градостроительству — откорректированную по замечаниям, с сохранением зеленых насаждений. Любопытно, что до 29 апреля «Газпрому» вместе с администрацией Курортного района было рекомендовано также разработать медиаплан по освещению реализации проекта.



В протоколе совещания чиновникам рекомендуется ускориться с рассмотрением проекта планировки, из чего можно сделать предположение, что реализация проекта не заставит себя ждать. Распоряжения о подготовке ППТ линейных объектов (улиц) на этой территории появились уже спустя три дня после совещания. Еще два социальных объекта с отчетливо птичьими адресами запланированы в окрестностях Лахта Центра и яхт-клуба «Геркулес». Первый — это детский сад на 280 мест на улице Соловьиной. Второй — объект здравоохранения на Журавлиной. В аппарате вице-губернатора Николая Линченко отказались комментировать обсуждение газпромовских проектов. Аналогичную информационную тактику избрал комитет по инвестициям. Докладчик на совещании со стороны «Газпрома», член правления компании Елена Михайлова, переадресовала все вопросы пресс-службе. Так же поступил глава фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак. В пресс-службе подтвердили, что сделали соответствующее предложение городу, однако говорить о деталях сочли преждевременным.



Ирина Корбат, Денис Лебедев, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»