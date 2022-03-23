«Петровский» и прилегающую территорию реконструируют

По словам председателя комитета по инвестициям Романа Голованова, приоритетом станет сохранение уникального историко-культурного наследия и создание современного и комфортного городского пространства для жителей и гостей города.
«В ходе реализации проекта будет проработана концепция реконструкции старого здания СК «Петровский» в современный культурно-спортивный комплекс, а также предусмотрено создание мультифункционального общественного пространства на прилегающих территориях», — заявили в Смольном.
СК «Петровский» построен в 1925 году. В 1994–2017 годах был домашним стадионом футбольного клуба «Зенит». В сезоне-2017/18 на «Петровском» проводил домашние матчи футбольный клуб «Тосно». После чемпионата мира 2018 года стадион отдали федерации легкой атлетики. Подробнее о том, что происходит на «Петровском» после ухода «Зенита», читайте в материале «Фонтанки».