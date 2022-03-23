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«Петровский» и прилегающую территорию реконструируют

Спортивный комплекс «Петровский» и прилегающие территории планируется реконструировать. Как сообщили 23 марта в комитете по инвестициям правительства Петербурга, для разработки проекта создана совместная рабочая группа с ПАО «Газпром».

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По словам председателя комитета по инвестициям Романа Голованова, приоритетом станет сохранение уникального историко-культурного наследия и создание современного и комфортного городского пространства для жителей и гостей города.

«В ходе реализации проекта будет проработана концепция реконструкции старого здания СК «Петровский» в современный культурно-спортивный комплекс, а также предусмотрено создание мультифункционального общественного пространства на прилегающих территориях», — заявили в Смольном.

СК «Петровский» построен в 1925 году. В 1994–2017 годах был домашним стадионом футбольного клуба «Зенит». В сезоне-2017/18 на «Петровском» проводил домашние матчи футбольный клуб «Тосно». После чемпионата мира 2018 года стадион отдали федерации легкой атлетики. Подробнее о том, что происходит на «Петровском» после ухода «Зенита», читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Pupin
Там такое место, его нельзя уродовать. Вообще страшно, что взялись за самый центр, сначала охтинский мыс, потом тучков буян, а теперь и Петровский.
266160350
Пропал стадион... =(((
dedmoroz_5e4d8827384c2
футболисты, болельщики и другие заинтересованные лица смогут приобрести элитные квартиры в благоустроенном ЖК СТАДИОН ПЕТРОВСКИЙ
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