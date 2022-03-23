«Петровский» и прилегающую территорию реконструируют

По словам председателя комитета по инвестициям Романа Голованова, приоритетом станет сохранение уникального историко-культурного наследия и создание современного и комфортного городского пространства для жителей и гостей города.



«В ходе реализации проекта будет проработана концепция реконструкции старого здания СК «Петровский» в современный культурно-спортивный комплекс, а также предусмотрено создание мультифункционального общественного пространства на прилегающих территориях», — заявили в Смольном.

