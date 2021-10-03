автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Три года назад источники «Фонтанки» говорили, что локальная задача города — добиться того, чтобы «Петровский» дожил до чемпионата Европы по футболу. В итоге стадион благополучно справился с этой миссией. Спустя непродолжительное время жизнь на стадионе вновь закипела.

Футбол и регби

В 2019 году легенда «Зенита» Александр Кержаков жаловался на то, что газон на «Петровском» после ухода высококвалифицированных агрономов футбольного клуба буквально сгнил. На днях журналисты лично побывали на бывшем стадионе имени Ленина и неожиданно обнаружили, что поле там едва ли не лучше, чем на «Газпром Арене». Трава по всему периметру сочного зеленого цвета. Ни одной проплешины, ни единой увядшей травинки. И это при том, что буквально на днях здесь прошел Кубок европейских чемпионов по регби.



Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» Игорь Васильев, в чьем ведомстве находится «Петровский», с гордостью рассказывает, как им удалось сохранить газон.

«Мы провели полную реновацию футбольного поля: сняли небольшой слой, засыпали песок, почву и засеяли новую траву. Спасибо нашим агрономам, что сумели привести поле в порядок к Евро-2020», — говорит Васильев.

Выгодная особенность поля на «Петровском» — газон тут выращивают прямо на стадионе, а не привозят рулонами из-под Гатчины, как это делалось для той же «Газпром Арены». Однако ситуация с полем перед Евро-2020 на самом деле была напряженная.

«Петровский» был заявлен тренировочной площадкой для сборных-участников чемпионата Европы — Испании, Бельгии, Швейцарии и России. Требования к газону были самыми высокими. 9 мая с инспекцией на «Петровский» приезжал Ричард Хейден — международный консультант УЕФА по футбольным газонам. Состояние поля его не обрадовало — травы толком не было, местами лежал лед. Агрономы его заверили, что как только потеплеет, все будет на высшем уровне. Ричард не поверил. Но вернувшись спустя две недели, ревизор действительно увидел идеальное поле. «Как вы это сделали?» — удивлялся Хейден.



Помогло солнце, которое выглянуло из-за хмурых петербургских туч буквально через несколько дней после отъезда инспекции УЕФА, и, конечно, агрономы. На «Петровский» на полставки вернулась одна из штатных специалистов «Зенита» Светлана Макарова, которая на протяжении нескольких лет занималась местным газоном и знала все особенности площадки.

Теперь здесь вновь регулярно проходят разные футбольные и не только соревнования. Тот же Кубок европейских чемпионов, на который съехались лучшие регбисты континента, прошел идеально. В мае стадион вновь станет тренировочной площадкой в рамках финала Лиги чемпионов. Футбольные клубы «Динамо СПб» и «Ленинградец» строят планы по его использованию, а «Зенит», как говорят, может заявить его в качестве резервной площадки. Сейчас сине-бело-голубые используют для этого подмосковную «Арену Химки».



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Легкая атлетика

Как и было обещано еще до отъезда «Зенита», на «Петровский» перебрались легкоатлеты. Уже много лет здесь зарегистрирована и работает СПб ГБУ ЦОП «ШВСМ по легкой атлетике». Для того, чтобы легкоатлеты смогли проводить здесь полноценные тренировки, тоже пришлось серьезно потрудиться.



Пока на стадионе хозяйничал «Зенит», легкоатлетическая часть стадиона пришла почти в полную негодность. Пришлось поменять не только беговые дорожки, но и провести работы по устройству водосборных лотков и восстановлению асфальтового основания в полном соответствии с нормами и требованиями по строительству легкоатлетических сооружений. Новое полиуретановое спортивное покрытие для беговых дорожек и секторов стадиона сертифицировано международной федерацией легкой атлетики и подходит для проведения соревнований всероссийского и международного уровней. Проведены работы по устройству прыжковых секторов (прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки с шестом), проведена реконструкция ямы стипль-чеза (бег на 3000 метров с препятствиями), которая во время тренировок и соревнований заполняется водой. Все новое оборудование — импортного производства и также имеет сертификаты международной федерации легкой атлетики.

Установили круг для толкания ядра, но использовать его пока невозможно: для футболистов необходим профессиональный газон, а легкоатлетический снаряд при приземлении может повредить внутренние системы полива и подогрева.



— Мы очень рады, что теперь можем тренироваться на самом легендарном стадионе — «Петровском», но, к сожалению, пока не получается использовать его возможности в полном объеме, — заявила президент федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. — Из-за отсутствия метательного сектора и разминочной зоны мы не можем проводить соревнования даже городского уровня.

Теоретически обе проблемы можно решить за счет реконструкции малой спортивной арены «Петровского», но пока там тоже находится футбольное поле, которое по-прежнему активно используют городские футбольные команды.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

