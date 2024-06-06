Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    756мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Вузы расширили список абитуриентов, которых возьмут на бюджет без ЕГЭ. В основном — детей участников СВО

    2263
    22 комментария

    В 2024 году первокурсников, зачисленных по отдельной квоте, станет больше. Совсем без экзаменов с этого года примут: Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии.

    В рамках отдельного конкурса в вузы смогут поступить участники СВО и их дети, а также дети сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ и сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

    Всего в 2024 году петербургские вузы возьмут на бюджет 31 425 первокурсников по программам бакалавриата и специалитета — на 1784 человека больше, чем годом ранее.

    Основные изменения этого года также коснулись целевого приема. Раньше выпускники искали организацию-заказчика сами и договаривались с будущим работодателем напрямую. С этого года все предложения о приеме на целевое разместят в одном месте — на странице государственного сервиса «Работа в России».

    При этом заключить можно будет только один договор. Прежде выпускники могли договориться сразу с несколькими организациями и участвовали в нескольких конкурсах.

    Еще из перемен — школьникам из Белгородской, Брянской, Курской областей, а также из Севастополя разрешат сдавать экзамены в формате собеседования.

    Почему прием этого года считают затишьем перед бурей и какие глобальные реформы грядут в 2025 и 2026 годах — читайте в тексте «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    гастарбайтер06 Июн 2024 в 15:29
    А поподробнее можно?
    Любопытно - какая квота в МГИМО теперь по наличию папы-СВОшника будет?

    Квота для инвалидов, квота для ветеранов, квота для сирот, квота для МИД, для детей участников СВО...
    А ещё без экзаменов - победители и призёры олимпиад...
    По льготе - победители и призёры "Умники и умницы",
    Преимущество при зачислении - у всех, кто не поместился по квотам + бывшие служащие МО, МВД, МЧС, ФСИН и еще список на полметра...

    Т.е. на общий конкурс выделят 10 мест и имеет смысл подаваться только стобалльникам?
    +0−0
    СОВЕТНИК06 Июн 2024 в 15:23
    Деткам успехов…
    Родителям есть к чему стремиться …
    Дочь закончила экономический Лицей с золотой медалью
    и медалью от губернатора СПб за особые успехи в образовании и свободным владением 5-и ин языков:
    Английский С2
    Испанский С1
    Французский С1
    Немецкий С1
    Итальянский С1
    Сейчас уже закончила Юрфак СПБГУ - Магистр
    и владение на рабочем уровне Китайского ОФИЦИАЛЬНОГО языка ( Путунхуа), на В2 (HSK-4).
    Успехов Вам и Вашим деткам…..
    Так что Вам есть к чему стремиться …
    +0−1
    06 Июн 2024 в 15:21
    Значит это дети - а другие не дети!???
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close