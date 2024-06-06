Вузы расширили список абитуриентов, которых возьмут на бюджет без ЕГЭ. В основном — детей участников СВО

В 2024 году первокурсников, зачисленных по отдельной квоте, станет больше. Совсем без экзаменов с этого года примут: Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии.

В рамках отдельного конкурса в вузы смогут поступить участники СВО и их дети, а также дети сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ и сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

Всего в 2024 году петербургские вузы возьмут на бюджет 31 425 первокурсников по программам бакалавриата и специалитета — на 1784 человека больше, чем годом ранее.

Основные изменения этого года также коснулись целевого приема. Раньше выпускники искали организацию-заказчика сами и договаривались с будущим работодателем напрямую. С этого года все предложения о приеме на целевое разместят в одном месте — на странице государственного сервиса «Работа в России». При этом заключить можно будет только один договор. Прежде выпускники могли договориться сразу с несколькими организациями и участвовали в нескольких конкурсах.