«Сейчас много поводов, чтобы оказаться в критической ситуации». На ПМЭФ рассказали, какие герои нужны сегодня российскому кино

Мастер, который найдет образ «большого героя», который встанет в один ряд со Штирлицем и Данилой Багровым для современного российского кинематографа, и сам станет «современным героем». Об этом в ходе дискуссии о том, как кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества, рассказал 6 июня на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

По словам Жарова, в современном российском кинематографе востребованы всего четыре типа героев. Такой вывод был сделан на основе масштабного исследования, проведенного холдингом весной и в начале лета. Исследование состояло из двух частей: опроса авторитетных режиссеров, сценаристов, писателей, академического сообщества, ученых и психологов, а также из семиотического анализа кинопродукции, которая выходила на экраны в течение последних сорока лет. Упор при этом делался на самые рейтинговые фильмы и сериалы за последние четыре года. Так было выделено четыре «кода героев».

Первый код — это «везунчик». «Вера русского человека в чудо бесконечна, экзистенциальна и вечна. Поэтому и «Бременские музыканты», и «Летучий корабль», и «По щучьему велению» — хиты кинопроката. И я думаю, так будет всегда, и на «везунчике» мы можем долго ехать», — сказал Жаров. Второй код — это «перевоспитанный». Самый яркий пример — это «Холоп», который попадает в трудную ситуацию и «народ его перевоспитывает». Жаров отметил, что в ближайшее время можно ожидать много такого рода фильмов. Следующий герой — «человек из народа». «Это простой человек, который живет свою простую жизнь. Защищает свои интересы, свою семью, свою малую родину. У нас большая линейка таких фильмов: «Полярный», «Батя», «Реальные пацаны» и так далее. Люди находят свое отражение в этих героях и благодарны за то, что о них рассказывают», — пояснил гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга».

Следующий тип — «герой поневоле». «Живет себе простой человек, оказывается в критической ситуации. Сейчас много поводов, чтобы оказаться в критической ситуации, — сказал Жаров. — И становится защитником. Он защищает себя, защищает окружающих, защищает свои принципы. И начиная от достаточно мирных фильмов «Движение вверх» и «Вызов» и до фильмов про СВО — это про наших соотечественников, простых людей, которые становятся героями». Очень близким к этому типажу специалисты назвали героя, которого можно охарактеризовать как «добро с кулаками». «Он может пересечь линию закона, но он защитит правду, — рассказал Жаров. — Достоевский писал, что высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. И если ответ на это чувство справедливости есть, то мы попадаем в аудиторию».

А «потерянный интеллигент», который был популярен в начале 90-х — конце 80-х («Полеты во сне и наяву», «Влюблен по собственному желанию»), сегодня, по мнению Жарова, превратился в «человека, который ищет смысл и истину». Также гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» обозначил направление, в котором в ближайшие годы, вероятно, придется работать особенно усердно.

«Большой запрос на малого героя, локального, местного. И мы таких героев видим, возвращаясь к типажу из сериала «Полярный», — сказал Жаров. — Но самый важный запрос, ответ на который мы ищем, — «большой герой». Кто придет на смену Штирлицу, Даниле Багрову? Мы снимаем сериал, в котором первые два фильма вышли: « Петр I — последний царь, первый император», в сентябре выйдет «Екатерина Великая». Безусловно, русские люди, которые изменили мир. Тот мастер, который найдет нового героя нашего времени, безусловно, и сам станет героем нашего времени».