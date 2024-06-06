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    Кино

    В правила выдачи прокатных удостоверений внесут соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям

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    16 комментариев

    Глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко, выступая 6 июня на ПМЭФ, рассказал о готовящихся изменениях в правила выдачи прокатных удостоверений.

    Дискуссия, в которой он принимал участие, называлась «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества». Чиновник напомнил, что в советское время у кинематографа были «четкие ориентиры»: «Фильмы о людях профессий, об учителях, об инженерах, о героях, защитниках».

    «В какой-то момент стало чувствоваться, что наши герои — это герои из американских и западных фильмов, — рассуждал Давиденко. — К сожалению, этот период был, но к счастью, благодаря определенным событиям, мы все-таки преодолели эту чуждую нам идеологию. И сегодня одна из задач — это поддерживать национальные фильмы. Четко сформулированы задачи в указе президента о традиционных духовно-нравственных ценностях».

    Он подчеркнул, что сегодня «ответственность художника перед зрителем, перед государством невероятно велика», а «ошибка в трансляции тех или иных посылов очень дорогого стоит». Директор департамента кинематографии и цифрового развития рассказал, что в тех готовых продуктах, которые приносят в министерство, «часто есть моменты, про которые этически нельзя рассказывать и показывать».

    В качестве примера он привел сериал про скопинского маньяка, объяснив свою позицию опасностью популяризации преступлений и криминала и напомнив о выходившем интервью с Виктором Моховым (Давиденко не упоминал имени интервьюера, сказав об «известной журналистке, блогере», — напомним, весной 2021 года интервью с маньяком выпустила Ксения Собчак).

    «Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, где совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента — будут четкие пункты, основываясь на указе президента о том, соответствует это нашим традиционно-нравственным ценностям — либо нет», — заключил Дмитрий Давиденко.

    Напомним, правила выдачи прокатных удостоверений уже меняли в феврале 2024 года.

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    Комментарии 16

    Гость, не каменный.06 Июн 2024 в 14:26
    Все прекрасно, в этом решении!
    +0−0
    ДЕД06 Июн 2024 в 14:15
    Наш герой - это видимо Багров Данила...
    +2−0
    TigerOld06 Июн 2024 в 13:52
    «четкие ориентиры»: «Фильмы о людях профессий, об учителях, об инженерах …» главное им не рассказывать про «Эскортниц на ПМЭФ» …
    +9−0
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