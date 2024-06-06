В правила выдачи прокатных удостоверений внесут соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко, выступая 6 июня на ПМЭФ, рассказал о готовящихся изменениях в правила выдачи прокатных удостоверений.
Дискуссия, в которой он принимал участие, называлась «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества». Чиновник напомнил, что в советское время у кинематографа были «четкие ориентиры»: «Фильмы о людях профессий, об учителях, об инженерах, о героях, защитниках».
«В какой-то момент стало чувствоваться, что наши герои — это герои из американских и западных фильмов, — рассуждал Давиденко. — К сожалению, этот период был, но к счастью, благодаря определенным событиям, мы все-таки преодолели эту чуждую нам идеологию. И сегодня одна из задач — это поддерживать национальные фильмы. Четко сформулированы задачи в указе президента о традиционных духовно-нравственных ценностях».
Он подчеркнул, что сегодня «ответственность художника перед зрителем, перед государством невероятно велика», а «ошибка в трансляции тех или иных посылов очень дорогого стоит». Директор департамента кинематографии и цифрового развития рассказал, что в тех готовых продуктах, которые приносят в министерство, «часто есть моменты, про которые этически нельзя рассказывать и показывать».
В качестве примера он привел сериал про скопинского маньяка, объяснив свою позицию опасностью популяризации преступлений и криминала и напомнив о выходившем интервью с Виктором Моховым (Давиденко не упоминал имени интервьюера, сказав об «известной журналистке, блогере», — напомним, весной 2021 года интервью с маньяком выпустила Ксения Собчак).
«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, где совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента — будут четкие пункты, основываясь на указе президента о том, соответствует это нашим традиционно-нравственным ценностям — либо нет», — заключил Дмитрий Давиденко.
Напомним, правила выдачи прокатных удостоверений уже меняли в феврале 2024 года.