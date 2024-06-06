В правила выдачи прокатных удостоверений внесут соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко, выступая 6 июня на ПМЭФ, рассказал о готовящихся изменениях в правила выдачи прокатных удостоверений.



Дискуссия, в которой он принимал участие, называлась «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества». Чиновник напомнил, что в советское время у кинематографа были «четкие ориентиры»: «Фильмы о людях профессий, об учителях, об инженерах, о героях, защитниках».



«В какой-то момент стало чувствоваться, что наши герои — это герои из американских и западных фильмов, — рассуждал Давиденко. — К сожалению, этот период был, но к счастью, благодаря определенным событиям, мы все-таки преодолели эту чуждую нам идеологию. И сегодня одна из задач — это поддерживать национальные фильмы. Четко сформулированы задачи в указе президента о традиционных духовно-нравственных ценностях».

