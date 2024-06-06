Всё оказалось гораздо серьёзнее. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение

Принято решение составить штормовое предупреждение на комплекс неблагоприятных явлений, который приравнивается к опасному явлению. Об этом утром 6 июня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Идущая на нас непогода более серьёзная, чем казалось ранее.

«Еще вчера в прогнозах все летние неблагоприятные явления даны, но сегодня понятно, что ситуация более напряжённая», — пишет Колесов.

