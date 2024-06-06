Всё оказалось гораздо серьёзнее. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение

Принято решение составить штормовое предупреждение на комплекс неблагоприятных явлений, который приравнивается к опасному явлению. Об этом утром 6 июня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Идущая на нас непогода более серьёзная, чем казалось ранее.
«Еще вчера в прогнозах все летние неблагоприятные явления даны, но сегодня понятно, что ситуация более напряжённая», — пишет Колесов.
Прогрев воздуха в начале дня и приближение холодного атмосферного фронта во второй половине дня, по словам синоптика, «приведут к образованию летних конвективных явлений». Уже можно назвать конкретное время. С 15–18 часов в Санкт-Петербурге и немного раньше на территории Ленобласти ожидаются грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра до
«Думаю, нелишне будет напомнить, что все явления локальные и одновременно большую территорию не накроют, но проходят они с запада на восток и вечером придут на восток Ленинградской области», — отмечает Колесов.
Вчера в Петербурге, напомним, объявили «жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.