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    Всё оказалось гораздо серьёзнее. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение

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    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Принято решение составить штормовое предупреждение на комплекс неблагоприятных явлений, который приравнивается к опасному явлению. Об этом утром 6 июня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Идущая на нас непогода более серьёзная, чем казалось ранее.

    «Еще вчера в прогнозах все летние неблагоприятные явления даны, но сегодня понятно, что ситуация более напряжённая», — пишет Колесов.

    Прогрев воздуха в начале дня и приближение холодного атмосферного фронта во второй половине дня, по словам синоптика, «приведут к образованию летних конвективных явлений». Уже можно назвать конкретное время. С 15–18 часов в Санкт-Петербурге и немного раньше на территории Ленобласти ожидаются грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с.

    «Думаю, нелишне будет напомнить, что все явления локальные и одновременно большую территорию не накроют, но проходят они с запада на восток и вечером придут на восток Ленинградской области», — отмечает Колесов.

    Вчера в Петербурге, напомним, объявили «жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    Ганс-Дитрих Геншер06 Июн 2024 в 12:41
    за окном прям ураган. вместе с торнадо и остальными)
    +0−0
    28089653006 Июн 2024 в 12:07
    Посадите участников форума в воздушные шары. Брехлова не забудьте.
    +4−0
    Заливщик голосовых планок06 Июн 2024 в 11:46
    За "плохозакрепленные конструкции" беспокоюся!
    +0−0
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