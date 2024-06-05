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    На Петербург идут грозы и град. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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    3 комментария

    В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает 5 июня городское правительство. По данным Росгидрометцентра, предупреждение действует с 15 часов 6 июня до 00 часов 7 июня.

    «Будет идти дождь, местами — ливень. Также местами ожидаются грозы и град. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду», — сказано в сообщении.

    Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.

    Напомним, «Фонтанка» писала, ранее об ухудшении погоды 6 июня предупреждало МЧС. По прогнозу, кроме гроз, ливней и града, вероятно и кратковременное усиление ветра до 20 м/с.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также обещал, что в четверг к городу подойдет атмосферный фронт с осадками, после чего похолодает. Этот фронт уже хорошо виден из космоса.

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    Комментарии 3

    sergeybatagov05 Июн 2024 в 20:03
    а у меня центр офтальмологии!
    +0−0
    Наталия П05 Июн 2024 в 19:43
    нажимая ссылку "виден из космоса" выскакивает инструкции гинеколога) ну никак у меня не получается связать эти два события)
    +1−1
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