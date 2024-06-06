Реклама

    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    5 м/с, зап

    757мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Нимфа в нижнем белье промчалась по Невскому проспекту на спортбайке

    7588
    24 комментария

    Чего только не увидишь вечером в Петербурге! Удивить горожан и гостей становится все сложнее, но креатив отдельных граждан все еще может поражать. Накануне вечером по центру пролетела то ли девушка, а то ли видение. Автомобилисты наверняка не раз протерли глаза, а их спутницы на штурманском месте сердито (а может быть, завистливо) покосились боковым зрением. «Фонтанка» 6 июня показывает то, что вы могли пропустить, погрузившись в рутину буднего дня.

    «Фонтанка.ру»

    На Невском проспекте была замечена девушка на спортбайке. Девушка без одежды, в одном белье и мотозащите. Нимфа приветливо махала автомобилистам рукой, чтобы поднять им настроение. Личность леди «Фонтанке» установить не удалось.

    В эти дни в город слетелось множество прекрасных девушек. Экономический форум для них — шанс заработать на своей красоте. Сколько платят за эскорт гости ПМЭФ, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 24

    tochilshik06 Июн 2024 в 17:28
    отлично.небезопасно в случае падения,но красивую попу почему бы не показать,лето ведь.лишь бы неадекватная Мизулина не возбудилась.
    +0−0
    28240881206 Июн 2024 в 17:23
    Это оскорбительно!!... Или нет?...
    +0−0
    chip106 Июн 2024 в 17:14
    Ничо так, шлем симпатичный!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close