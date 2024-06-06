Нимфа в нижнем белье промчалась по Невскому проспекту на спортбайке

Чего только не увидишь вечером в Петербурге! Удивить горожан и гостей становится все сложнее, но креатив отдельных граждан все еще может поражать. Накануне вечером по центру пролетела то ли девушка, а то ли видение. Автомобилисты наверняка не раз протерли глаза, а их спутницы на штурманском месте сердито (а может быть, завистливо) покосились боковым зрением. «Фонтанка»
«Фонтанка.ру»
На Невском проспекте была замечена девушка на спортбайке. Девушка без одежды, в одном белье и мотозащите. Нимфа приветливо махала автомобилистам рукой, чтобы поднять им настроение. Личность леди «Фонтанке» установить не удалось.
В эти дни в город слетелось множество прекрасных девушек. Экономический форум для них — шанс заработать на своей красоте. Сколько платят за эскорт гости ПМЭФ, читайте в материале «Фонтанки».