«Доходит до трех миллионов». Что умеют и сколько зарабатывают эскортницы во время ПМЭФ

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Традиционно на ПМЭФ зарабатывает город, в том числе — и особенно предприимчивая прекрасная половина человечества. «Фонтанка» пообщалась с эскортницей со стажем, которая не первый год работает на форуме и точно знает, как устроен бизнес. О том, сколько получают за сопровождение в сутки и как проходит отбор девочек на форум, — в нашем интервью.



— Правда ли, что в период проведения форума девушки загружены работой?

— Не могу сказать, что спрос как-то серьезно превышает предложение. У нас достаточно часто бывают мероприятия подобного характера. Естественно, это все может варьироваться от плотности, частоты проведения форумов и так далее, но в целом — нет такого, что девушки серьезно загружены и все неподъемно и сложно.



— Тем не менее, вырос ли в этом году ценник из-за дефицита кадров, как утверждали некоторые телеграм-каналы?

— Желающих (заказать. — Прим. ред.) действительно очень много. По поводу кадров: естественно, часто бывает такое, что девушки в профессии долго не задерживаются. Как правило, приходят, чтобы быстро заработать деньги и закрыть какие-то свои желания и потребности. Ну и для таких значимых мероприятий, где много нюансов, к выбору исполнительниц подходят скрупулезно. Достаточно сложно пройти отбор и соответствовать всем критериям. А ценник зависит от запросов клиента.



— А девушек пускают на сам форум? Или на деловую программу брать не принято и встречаются уже после?

— Если клиент хочет, то он выписывает пропуск для сопровождающей, но нужно понимать, что за этим стоят определенные риски. Важные персоны из Боливии или Зимбабве девушкам пропуски делают. И это притом что с ними в делегации всегда есть представительницы их этноса. Но на таких форумах и бизнес-митингах они предпочитают появляться с дамами-славянками. Это такой, уже отработанный подход к бизнесу — демонстрация того, что член делегации «обрусел», крайне благоприятно сказывается на будущих встречах.



— Среди девушек на форуме только петербурженки или есть практика привозить эскортниц из Москвы?

— Да отовсюду привозят. Далеко не только из Москвы.

— Говорят, что на время ПМЭФ в Петербург приезжает много конкуренток из регионов. Есть ли такое, что провинциалки демпингуют на рынке?

— Когда как. В прошлом году были провинциалки, и про них действительно не сказать, что они серьезно заламывают цену и речь идет об огромных суммах. Но чаще всего клиенты предпочитают выбирать проверенные и надежные агентства, которые обеспечат полную конфиденциальность и стопроцентное выполнение их запросов. А это девушки, длительное время работающие по контрактам и имеющие определенный опыт.



— По поводу цен. Хотя бы примерно: сколько стоит элитное сопровождение в сутки?

— Все очень зависит от запроса и от квалификации исполнительницы, если это можно так назвать. Бывает, за неделю цена может доходить до двух с половиной, трех миллионов.

— За такие деньги — что входит в спектр услуг? Кроме, собственно, интима, о таких подробностях не спрашиваем. Что должна уметь девушка, чтобы быть востребованной?

— Мы всегда опираемся на запрос клиента. Базовый минимум — смол-ток, манеры и знание этикета. Иностранные языки и умение поддержать беседу о политике и экономике приветствуются, но опять же, это зависит от запроса клиента. Бывает, что выбирают даму с музыкальным образованием или с навыками игры на музыкальных инструментах, потому что часто клиент предлагает продолжить вечер в более уединенной обстановке — у себя дома или в гостиничном номере. И в подавляющем большинстве случаев там есть музыкальный инструмент. Клиент после тяжелого рабочего дня хочет расслабиться, так что это приятный бонус.



— Эскорт на ПМЭФ — это всегда через агентство, как в сериале «Жизнь по вызову»? Или есть те, кто работает сам на себя?

— У нас принято работать через агентство. Это обеспечивает конфиденциальность клиента. Ну и получается избежать ссор, недопониманий, обманов с обеих сторон.

— Кто кого выбирает: клиент девушку или наоборот? Есть ли у вас право голоса?

— Когда спрос большой, всегда выбирает клиент. Если клиентов мало, а девочек много, тогда, конечно, можно выбрать, кого сопровождать. Но обычно мы этим не занимаемся — портит репутацию внутри агентства. Нужно соглашаться иногда на то, что не очень импонирует. Это способствует продвижению по карьерной лестнице и хорошим отношениям с коллегами.



— Если все же выбирает клиент, то ищет постоянную партнершу на неделю или чередует нескольких?

— Есть клиенты, которые выбирают одну девушку и проводят с ней всю неделю. У нас это называется «папа и дочка». Это частая практика среди пожилых европейцев. Молодые ребята обычно чередуют. И проекты, и стенды, и девочек.

— А какие правила игры? Участники форума же чаще всего женаты, а ходят с молодыми девушками. Скрываются? И как представляют вас знакомым?

— Чаще всего мы представляемся дочками или партнерами. Иначе, правда, возникают вопросы: молодая, красивая и с человеком пожилого возраста. Я в таких случаях представляюсь дочерью. Ну и есть определенные запросы от клиента, чтобы не разрушить этот концепт: одеться неброско, вести себя сдержанно и не проявлять к нему особых знаков внимания.

— В таком бизнесе у девушек есть охрана? Или эскорт — это все же история про серьезные риски?



— Безусловно, охрана присутствует. То, что девушки не защищены, — это заблуждение. Про саму систему безопасности ничего рассказать не могу — конфиденциально.

— Как вы оцениваете ПМЭФ-2024 в сравнении с прошлыми годами? Изменился ли портрет типичного клиента, стало ли сложнее работать?



— Не могу сказать, что он радикально отличается от форумов прошедших лет. Все зависит от того, какие конкретно люди приезжают на форум. Представители каких национальностей, каких культур. Это, естественно, влияет на техническое задание и на то, что они хотят видеть от дамы, которая будет их сопровождать. Все решает культурный код.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

