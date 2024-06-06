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    Атмосферный фронт пересек границу Ленобласти. Через несколько часов загремит в Петербурге

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    1 комментарий

    Атмосферный фронт уже пересек западную границу Ленобласти, через 2-3 часа загремит и засверкает в Петербурге. Об этом 6 июня предупреждает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Об ухудшении погоды предупреждает и МЧС. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе местами пройдут ливни, грозы, а ветер разгонится до 23 метров в секунду.

    К началу дня воздух прогрелся до 26 градусов, однако приближение холодного атмосферного фронта «приведут к образованию летних конвективных явлений», отмечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, грозы, ливни, град и шквалистый ветер будут бушевать в регионе с 15–18 часов.

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    Zнаворотник06 Июн 2024 в 13:16
    матушка природа, ты знаешь куда молнией зарядить, аминь.
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