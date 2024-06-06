Атмосферный фронт пересек границу Ленобласти. Через несколько часов загремит в Петербурге

Атмосферный фронт уже пересек западную границу Ленобласти, через 2-3 часа загремит и засверкает в Петербурге. Об этом 6 июня предупреждает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Об ухудшении погоды предупреждает и МЧС. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе местами пройдут ливни, грозы, а ветер разгонится до 23 метров в секунду.
К началу дня воздух прогрелся до 26 градусов, однако приближение холодного атмосферного фронта «приведут к образованию летних конвективных явлений», отмечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, грозы, ливни, град и шквалистый ветер будут бушевать в регионе с 15–18 часов.