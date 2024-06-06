Не только ливень и гроза. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, грозы и дождя. Об этом 6 июня сообщает городское правительство.

«С 18 часов 06 июня до 03 часов 07 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром. При грозах ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду», — сказано в сообщении Смольного.

Несколько часов назад в городе до полуночи 7 июня был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз и дождя. Местами возможен град.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.