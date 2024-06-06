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    Не только ливень и гроза. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

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    1 комментарий

    В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, грозы и дождя. Об этом 6 июня сообщает городское правительство.

    «С 18 часов 06 июня до 03 часов 07 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром. При грозах ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду», — сказано в сообщении Смольного.

    Несколько часов назад в городе до полуночи 7 июня был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз и дождя. Местами возможен град.

    «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

    Напомним, ранее сегодня «Фонтанка» показывала, как атмосферный фронт, несущий ненастье, пересек западную границу Ленинградской области и направился в Петербург.

    К началу дня воздух прогрелся до 26 градусов, однако приближение холодного атмосферного фронта «приведёт к образованию летних конвективных явлений», отмечал и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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    Комментарии 1

    26592706606 Июн 2024 в 15:32
    Тьма, пришедшая с Балтийского моря, накрыла ненавидимый губернатором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Лахта башней… Пропал Петербург, великий город, как будто не существовал на свете…..........
    +1−1
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