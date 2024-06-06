После столкновения двух трамваев в Кемерове, в котором пострадали более ста человек, возбуждено второе уголовное дело

Второе уголовное дело возбуждено после столкновения двух трамваев в Кемерове, в котором пострадали более ста человек. Как 6 июня сообщили в региональном ГУ МВД, случившееся также квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Первое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбудил Следственный комитет. Прокуратура начала проверку.

