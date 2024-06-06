После столкновения двух трамваев в Кемерове, в котором пострадали более ста человек, возбуждено второе уголовное дело

Второе уголовное дело возбуждено после столкновения двух трамваев в Кемерове, в котором пострадали более ста человек. Как
Первое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбудил Следственный комитет. Прокуратура начала проверку.
Трамваи столкнулись минувшим утром на Кузнецком мосту. Один поехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди — «Фонтанка» публиковала видео. В стационаре остаются
Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Подробности читайте на «Фонтанке».
Президенту РФ Владимиру Путину, который работает в Петербурге, доложили о происшествии.