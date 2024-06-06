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    После столкновения двух трамваев в Кемерове, в котором пострадали более ста человек, возбуждено второе уголовное дело

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    1 комментарий

    Второе уголовное дело возбуждено после столкновения двух трамваев в Кемерове, в котором пострадали более ста человек. Как 6 июня сообщили в региональном ГУ МВД, случившееся также квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

    Первое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») возбудил Следственный комитет. Прокуратура начала проверку.

    Трамваи столкнулись минувшим утром на Кузнецком мосту. Один поехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди — «Фонтанка» публиковала видео. В стационаре остаются 20 пострадавших. Четверо из них — в реанимации. 86 человек после оказания помощи отправлены домой. Один человек погиб.

    Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Подробности читайте на «Фонтанке».

    Президенту РФ Владимиру Путину, который работает в Петербурге, доложили о происшествии.

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    Комментарии 1

    Хиха Хахинен06 Июн 2024 в 16:06
    Великая могучая сверхдержава или не совсем?:
    "Один из работников «ДЕПО КЭТК» рассказал, что все трамваи находятся в неисправном состоянии, эту же информацию частично подтвердил мэр города Дмитрий Анисимов — оказывается, их износ в Кемерово составляет 90%, а источник финансирования транспорта на данный момент «определяется»"
    +4−2
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