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    «Не было бы трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста». Что известно о столкновении трамваев в Кемерове и сотне пострадавших?

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    13 комментариев
    Фото: NGS24.RU
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    При столкновении трамваев в Кемерове пострадали 109 человек. Среди них 7 несовершеннолетних. В результате произошедшего умер один человек. «Фонтанка» собрала главное, что известно о ЧП.

    Утром в четверг, 6 июня, в Кемерове на Кузнецком мосту столкнулись два трамвая. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как из одного трамвая на ходу выпадают люди из салона. Как пишет NGS42, утром у одного из вагонов, предположительно, отказали тормоза — трамвай летел по склону на огромной скорости и врезался в другой трамвай.

    Оперативники на месте происшествия говорят, что вагон мог набрать скорость около 80 км/ч. Судя по кадрам, вагон ехал очень быстро.

    читатель NGS42.RU

    читатель NGS42.RU

    Двери вагона, не выдержав давления, слетели с петель, а люди выпали на дорогу. «Это было очень страшно, когда он летит неуправляемый. Дочь говорит, что у нее в тот момент началась паническая атака, она думала, что сейчас все взорвется», — рассказала мать пострадавшего ребенка.


    Одна из пострадавших поделилась, что чувствовала в трамвае запах горелых тормозов. «Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю. У ДК шахтеров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: «Ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста. Сейчас лежу и жду операцию на ноге», — описала она пережитое.

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    Трамваем управляла молодая женщина 2000 года рождения. Сейчас она находится в больнице с множественными переломами, в том числе открытым. Ей предстоит несколько операций. В результате ДТП она оказалась заблокирована в кабине, которую не оставила в попытке спастись, извлекать ее пришлось сотрудникам службы спасения. В компании-перевозчике ее считают хорошим сотрудником.

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    Мэр города Дмитрий Анисимов рассказал, что 60 человек после столкновения трамваев уже выписаны домой. Состояние остальных пострадавших стабильное, а прогнозы врачей позитивные. Большинство получило переломы и ушибы. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал ТАСС, что в настоящее время число пострадавших в ДТП с трамваями насчитывает 109 человек. Конкретные причины смерти одного погибшего не уточняются.

    Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

    В Кремле сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину доложено об аварии с трамваями в Кемерове, передает ТАСС.

    «Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Фото: NGS24.RU

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    ДТПТрамваиКемерово
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    Комментарии 13

    Лёxа Петров06 Июн 2024 в 13:17
    Это не родственник "Довлатова"? Кстати, и цвет похож.
    +0−0
    27890066606 Июн 2024 в 13:02
    Говорят, в Северной Корее до сих пор ездят трамваи Tatra чешские. Давайте их выкупим. У них классный ретро-дизайн и нет проблем с тормозами.
    +2−3
    26592706606 Июн 2024 в 12:57
    Там ремонт моста идёт, автобусы отменили. Поэтому трамваи забиваются людьми со штурмом дверей. Пишут, что техника не выдержала перегруза - отказала тормозная система.......
    +0−1
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