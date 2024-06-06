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    Спасти не удалось. ДТП с трамваями в Кемерове стало смертельным

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    3 комментария
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    Скончался один из пострадавших в результате ДТП с трамваями в Кемерове, проинформировал мэр города Дмитрий Анисимов. Состояние остальных пациентов опасений у врачей не вызывает. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение.

    До этого Анисимов сообщал, что пострадали 67 человек.

    В Кемеровской электротранспортной компании RT рассказали о двух версиях ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным. Поломка могла случиться во время движения. Ранее, напомним, высказывалось предположение об отказе тормозов.

    Перед выездом на маршрут вагон в ремонтные цеха не заезжал, проблем с тормозами не было. Он в штатном режиме отработал первый рейс от станции «КЭМЗ» до конечной остановки «Шахта Северная», пишет NGS42.RU.

    Трамваем управляла женщина 2000 года рождения (ей 23 или 24 года). Она тоже пострадала, в состоянии средней тяжести ее госпитализировали. Она работает вагоновожатой меньше года, нареканий к ней раньше не было.

    Два трамвая маршрута № 10 столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. Видеокамера зафиксировала, как один из них несся с горы, и на полном ходу из него выпали люди.

    Фото: NGS42.RU | Новости Кузбасса и Кемерово

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    ТрамваиДТП с трамваямиКемерово
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    Комментарии 3

    Мillemelle06 Июн 2024 в 09:39
    в СПб почти все автобусы и троллейбусы новые, то кондиционер не работает, то печка летом врублена, то двери не открываются, то тормоза не срабатывают, то окна и двери не открываются, то просто горят и ещё много чего....
    +3−0
    VKuser21380952406 Июн 2024 в 09:17
    вызовите барсику скорую
    +0−3
    AndrewBarsik06 Июн 2024 в 08:48
    Федеральная власть озабочена только своими авантюрами. Региональная власть - безвольные и бесправные назначенцы, озабоченные только тем, как понравиться своим повелителям. Все учреждения и предприятия - сплошные "потёмкинские деревни", в которых калёным железом выжжены профессионализм и ответственность и осталось только угодничество и подхалимство. А люди платят за этот хаос своими жизнями, здоровьем, будущим.
    +8−2
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