Спасти не удалось. ДТП с трамваями в Кемерове стало смертельным

Скончался один из пострадавших в результате ДТП с трамваями в Кемерове, проинформировал мэр города Дмитрий Анисимов. Состояние остальных пациентов опасений у врачей не вызывает. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение.

В Кемеровской электротранспортной компании RT рассказали о двух версиях ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным. Поломка могла случиться во время движения. Ранее, напомним, высказывалось предположение об отказе тормозов.

Перед выездом на маршрут вагон в ремонтные цеха не заезжал, проблем с тормозами не было. Он в штатном режиме отработал первый рейс от станции «КЭМЗ» до конечной остановки «Шахта Северная», пишет NGS42.RU .

Трамваем управляла женщина 2000 года рождения (ей 23 или 24 года). Она тоже пострадала, в состоянии средней тяжести ее госпитализировали. Она работает вагоновожатой меньше года, нареканий к ней раньше не было.



Два трамвая маршрута № 10 столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. Видеокамера зафиксировала, как один из них несся с горы, и на полном ходу из него выпали люди.

