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    Люди выпали на ходу: трамваи столкнулись в Кемерове, пострадавших 67. Спуск с горы без тормозов попал на видео

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    5 комментариев

    Два трамвая одного и того же маршрута № 10 столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. У одного из них, по предварительным данным, отказали тормоза, и он понесся с горы. Как пишет NGS42.RU, на записи очевидцев видно, как у одного из вагонов на ходу отлетает дверь, откуда выпадает человек.

    читатель NGS42.RU

    Число пострадавших растёт. По последним данным врио главы Кузбасса Ильи Сердюка, их 67 человек. Трое в тяжёлом состоянии: двое находятся в реанимации, один в операционной, врачи борются за их жизни. Десять человек после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

    Обстоятельства инцидента сообщает пресс-служба КЭТК. В 7:35 по местному времени трамвайный вагон 10-го маршрута на остановке «Набережная» допустил столкновение с вагоном, шедшим в попутном направлении. По информации экстренных служб, предположительно, причиной стал отказ тормозной системы. Оперативники говорят, что вагон, пока летел с горы, набрал скорость около 80 км/ч, но официального подтверждения этой информации пока нет. В пресс-службе КЭТК изданию сообщили, что вагон АКСМ-60102 белорусского производства был в эксплуатации около 16 лет.

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    Мать одной из пострадавших в больнице рассказала журналисту, что ее дочери повезло, так как она сидела, когда трамвай понесся с горы. Пострадавшие в больнице говорят о двух погибших, но официальной информации на этот счет не было.

    СК возбудил дело по факту столкновения трамваев по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура также начала проверку.

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    Комментарии 5

    28206267506 Июн 2024 в 07:59
    трамвайная эпидемия дело заразное
    +0−0
    Zet06 Июн 2024 в 07:45
    довлатов?
    +1−1
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