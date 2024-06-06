Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    756мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Полиция назвала расстрел мужчины в Москве заказным убийством. Возбуждено уголовное дело

    3737
    6 комментариев

    В столичной полиции считают, что убийство на улице Алексея Свиридова было заказным. Об этом 6 июня пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России. Киллер был в маске и целился в конкретного человека.

    Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по двум статьям. Первая — «Убийство», вторая — «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия». Стрелок пока не найден, на месте работает следственно-оперативная группа, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы случившегося.

    Уточняется также, что нападавший стрелял не из ружья, как сообщалось изначально, а из автомата. От ранений скончался мужчина 1989 года рождения.

    Как пишет ТАСС, введен план «Перехват». Как сообщили информагентству в правоохранительных органах, всего было три выстрела из автоматического оружия. Одним убийца ранил жертву, а после догнал и произвел два контрольных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    firma06 Июн 2024 в 12:37
    Всё-таки заказное оказалось...
    +0−0
    27595310306 Июн 2024 в 12:30
    Свободное проживание в Москве з.к. без контроля - почва для тяжких преступлений
    +2−0
    dervish06 Июн 2024 в 12:25
    Мск - столица криминала.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close