Полиция назвала расстрел мужчины в Москве заказным убийством. Возбуждено уголовное дело

В столичной полиции считают, что убийство на улице Алексея Свиридова было заказным. Об этом 6 июня пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России. Киллер был в маске и целился в конкретного человека.



Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по двум статьям. Первая — «Убийство», вторая — «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия». Стрелок пока не найден, на месте работает следственно-оперативная группа, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы случившегося.

Уточняется также, что нападавший стрелял не из ружья, как сообщалось изначально, а из автомата. От ранений скончался мужчина 1989 года рождения.