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    ПМЭФ 2024

    Беглов назвал Путина руководителем Петербурга

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    22 комментария

    Губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ отказался от статуса «хозяина города», но зато рассказал, кого считает таковым. Занимательный диалог приводит корреспондент «Фонтанки».

    6 июня на сессии «Россия»: вместе создаем будущее», посвященной выставке «Россия», Александра Беглова представили как «хозяина города». На присвоенный ему статус губернатор ответил: «Хозяин города. Не хозяин, а руководитель – это наш президент. А я просто его помощник», – уточнил губернатор Петербурга.

    Модератор сессии Наталья Виртуозова, гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», себя поправила:

    — Александр Дмитриевич, но тем не менее вы руководитель одного из самых красивых городов мира.

    — Это правда, — согласился Александр Беглов.

    На сессии губернатор рассказал о выставке «Мой Петербург», которая открылась в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». По словам Беглова, выставку попросили открыть сами петербуржцы.

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    Комментарии 22

    Ганс-Дитрих Геншер06 Июн 2024 в 12:40
    глубоко.....копнул)
    +4−3
    Fedorov198306 Июн 2024 в 12:37
    то у жителей города есть хозяин
    +0−3
    28208148206 Июн 2024 в 12:36
    Ну вот, дожили.
    +4−3
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