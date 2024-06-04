Электросамокаты уберут с улиц Петербурга? Что известно о запрете и как он будет работать

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ночь на 5 июня с улиц шести районов Петербурга исчезнут разноцветные электросамокаты и вернутся обратно только 9 июня. Четыре дня передышки горожанам выкроил ПМЭФ-2024 . Но запрет Смольного прозвучал максимально широко. Из него можно сделать вывод, что показываться на улицах в эти дни нельзя не только кикшеринговому, но и личному микромобильному транспорту, на котором зачастую гоняют курьеры.



Получается, теперь важный гость форума не собьет доставщика на дороге, но будет ждать еду из ресторана лишний час вместе с обычными жителями города? «Фонтанка» разбиралась, компенсируется ли жесткость требования необязательностью его исполнения.



Что за запрет и почему только сейчас?

Как следует из распространенного в понедельник релиза Смольного, запрет движения электросамокатов, прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также электровелосипедов ввели «в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности» на время Петербургского международного экономического форума.



Он будет действовать с 00:00 5 июня до 24:00 8 июня 2024 года и, таким образом, покроет все дни проведения форума.

«Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, так как управлять ими могут в том числе дети и подростки, плохо знающие правила дорожного движения, — объяснил губернатор Александр Беглов. — Чтобы повысить безопасность петербуржцев и гостей города, было принято решение убрать электросамокаты и прочие подобные устройства из исторического центра, а также из Пушкинского и Московского районов на время проведения форума».



Где действует запрет и кого он коснется? Запрет будет действовать на территории Центрального, Адмиралтейского и Петроградского, Василеостровского районов, которые подходят под определение исторического и туристического центра города. Также он распространяется на Московский и Пушкинский районы, непосредственно связанные с проведением форума. На территории первого расположен аэропорт Пулково и важные связующие транспортные артерии, в границах второго находится конгрессно-выставочный центр, который посетят первые лица России и других государств.



Решения оперштаба официально не публикуются, поэтому единственное, на что можно опираться в трактовке запрета, — это релиз Смольного. Из него следует, что на территории указанных районов будет запрещено движение электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс, а также велосипедов с электродвигателем.



Несмотря на то, что круг «нарушителей» очерчен максимально широко, в первую очередь запрет касается работы кикшеринговых компаний. Вероятно, электровелосипеды попали в этот список, потому что один из сервисов предоставляет их в аренду наряду с электросамокатами.



Накажут ли за нарушение запрета?

Решение о запрете принял оперативный штаб Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента № 757 . Этот документ вводит на территории ряда субъектов, в том числе Петербурга, уровень базовой готовности, а также предписывает высшим должностным лицам субъектов создать оперативные штабы для обеспечения безопасности в регионе.

Как ранее писала «Фонтанка», согласно указу, решение оперштаба является обязательным для исполнения органами власти и гражданами, зарегистрированными в регионе по месту жительства или просто находящимися на его территории. При этом наказание за неисполнение решения оперштаба в городе пока не предусмотрено, хотя Смольный планирует его ввести.



Так, на прошлой неделе на портале антикоррупционной экспертизы появился проект изменений в региональный закон об административных правонарушениях. Он как раз и предусматривает появление штрафов за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора Петербурга, принятых в соответствии с указом № 757 . Но и тут есть нюанс: само по себе решение оперштаба не является нормативно-правовым актом. Таким документом будет постановление или распоряжение губернатора города, принятое в соответствии с указом.

То есть решение оперштаба должно быть подкреплено соответствующим постановлением губернатора, чтобы нарушителей могли наказывать за неисполнение. Однако на портале электронного опубликования нормативных актов «Фонтанке» пока не удалось найти ни одного подобного постановления градоначальника.



Электросамокаты всё равно уберут Тем не менее кикшеринговые компании планируют соблюдать запрет добровольно. В пресс-службе сервиса Whoosh рассказали «Фонтанке», что все запретные зоны будут отображены на карте в приложении. Если самокат въедет на запретную территорию, он просто остановится. СИМ, которые обычно ждут арендаторов в данных зонах, временно уберут. «Мы рекомендуем пользователям заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений», — добавили в компании.

«"Юрент" как ответственный бизнес неукоснительно выполняет решения оперштаба Санкт-Петербурга. Самокаты сервиса будут автоматически замедлять скорость при въезде в обозначенные зоны запрета с 5 по 8 июня, передвигаться на них там не получится. Также мы временно ограничим возможность припарковать самокаты в этих районах», — сообщили «Фонтанке» в «Юренте».

Там отметили, что в других районах города арендовать самокаты можно будет как обычно. «Заранее приносим извинения пользователям за неудобства», — добавили к компании.



В том же духе высказался и «Яндекс». «Кикшеринг " Яндекс Go " постоянно обновляет "медленные" и "запретные" зоны для движения самокатов совместно с городом. В том числе при проведении массовых мероприятий. С 5 по 8 июня движение в Адмиралтейском, Василеостровском и еще нескольких районах Петербурга будет ограничено. Обновления будут видны на карте в приложении " Яндекс Go "», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Кулуарно источник «Фонтанки» в одной из крупнейших кикшеринговых компаний сказал, что операторам дали понять, что требование нужно исполнить, и фактически не оставили вариантов. «Пользователи могут пожаловаться на созданные неудобства в оперштаб», — иронизирует он.

По словам собеседника, ограничения будут существенными для пользователей. В центре города и особенно в районе Приморского парка Победы (Крестовский остров, Петроградский район) высокий спрос на услуги кикшеринга.



Что насчет доставщиков на электровелосипедах? Курьеров на электросамокатах и электровелосипедах часто привлекают к работе сервисы доставки еды. Их преимущество перед пешими курьерами очевидно, они могут быстро преодолеть небольшое расстояние, минуя пробки. В связи с запретом «Фонтанка» спросила крупнейшие сервисы, как будет организована их работа с курьерами-партнерами в Петербурге во время ПМЭФ. К моменту публикации ответы от «Самоката», «Вкусвилла» и «Достаевского» не поступили. В «Яндексе» (которому принадлежал сервисы « Яндекс Лавка », « Яндекс Еда » и «Деливери») сообщили, что не смогут прокомментировать ситуацию.



Основатель и управляющий сервиса доставки iGooods Григорий Кунис сомневается, что курьеров на микромобильном транспорте будут ловить и штрафовать. «Сервисы доставки вряд ли будут сильно контролировать своих сотрудников — это просто чисто технически нереально. Я думаю, что люди будут банально игнорировать этот запрет. Ну как это возможно? Например, у меня обычный велосипед, я езжу на нём, отключив аккумулятор, и кручу педали. И что, ему нельзя ездить теперь?» — рассуждает он.



По оценке эксперта рынка, сейчас собственный электротранспорт используют десятки тысяч людей. Шеринговый действительно можно легко запретить на программном уровне, а заставить обычного человека не ездить на своем электровелосипеде невозможно. С точки зрения доставки, такие ограничения невозможно контролировать. Поэтому, если сервисам не будет хватать ресурсов в дни ПМЭФ, скорее всего, жители «запретных» районов увидят либо рост тарифов на доставку, либо увеличение суммы минимального заказа в зависимости от тактики компании, оказывающей услуги.



«"Яндекс", например, когда спрос превышает предложение, начинает повышать тарифы. Если "Самокату" не хватает ресурсов, они повышают стоимость минимального чека. То есть, условно, за 700 рублей не повезут заказ, а за 1000 или 1200 уже повезут», — объясняет Кунис.



Пользователь не узнает, что именно стало причиной появления раздражающей пометки «Высокий спрос» в приложении. Это может быть то, что часть курьеров выбыла из доставки по разным причинам, а может — наплыв клиентов в связи с ПМЭФ.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

