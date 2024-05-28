Выложил «Аврору» — заплати 4 тысячи? Как будут наказывать за фото беспилотников и военных объектов в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Власти Петербурга ответили на вопрос, как будут наказывать за публикацию информации об атаках беспилотников, если такой запрет все же примут. В КоАП вносят новые штрафы.





Проект изменений в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы 28 мая.

Документ вводит ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора Петербурга, принятых в соответствии с указом президента РФ № 757 . Это при условии, что в нарушении нет признаков уголовного преступления или если в отношении него уже не установлено другое наказание в КоАП.



Как будут штрафовать?

На граждан может быть наложен штраф в размере 4-х тысяч рублей; на должностных

лиц — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.



За повторное нарушение гражданам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей; должностным лицам — от 40 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.

Когда и за что будут штрафовать?

Согласно уставу Петербурга, нормативным правовым актом губернатора является постановление и распоряжение главы города. В данном случае, судя по формулировке, речь идет не о всех, а лишь о тех, которые приняты в соответствии с указом президента РФ № 757 («О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи

с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756 »).



Этот документ вводит на территории ряда субъектов, в том числе Петербурга, уровень базовой готовности, а также предписывает высшим должностным лицам субъектов создать оперативные штабы для обеспечения безопасности в регионе. То есть фактически новые штрафы вводятся за нарушение губернаторского постановления, если оно принято в развитие решения оперштаба. На портале электронного опубликования нормативных актов «Фонтанке» не удалось найти ни одного постановления губернатора, принятого в соответствии с указом президента РФ № 757 .



Но месяц назад был опубликован проект такого постановления главы города, и он наделал шуму. Согласно документу, в Петербурге до 1 6 декабря 2024 года будет запрещено публиковать и распространять любую информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, о последствиях применения воздушных и иных беспилотников.



Там же запрещается публиковать любые материалы про места расположения, временной дислокации и боевого применения в Петербурге сил и средств Министерства обороны, данные про сооружения систем связи, систем охраны городских объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон.



Формально под такую формулировку попадают фото на фоне крейсера «Аврора», шпиля Адмиралтейства или арки Главного штаба, обращала внимание «Фонтанка». А значит, снимки и видео самых знаковых мест Петербурга придется убирать из путеводителей и рекламных роликов, а туристам придется отказаться публикаций в социальных сетях, чтобы не попасть на штрафы. Либо корректировать документ.

Подчеркнем, что пока это только проект, который еще не утвержден. В итоговой версии формулировки могут измениться. Штрафы начнут взиматься после того, как губернатор подпишет постановление, а Законодательное собрание утвердит изменения в городской КоАП.



Как насчет других запретов оперштаба и правительства?

Согласно указу президента № 757, решение оперштаба является обязательным для исполнения органами власти и гражданами, зарегистрированными в регионе по месту жительства или просто находящимися на его территории. Но, как пояснили «Фонтанке» в комитете по законности, само по себе оно не является нормативно-правовым актом.

К примеру, на прошлой неделе пресс-служба Смольного сообщила о том, что оперштаб ввел запрет на движение по рекам и каналам гидроциклов и маломерных судов. По информации «Фонтанки», закрепляющего его проекта постановления губернатора нет, транспортный блок такой документ тоже не готовит. Таким образом, под новые штрафы он не подпадает.



На портале электронного опубликования нормативно-правовых актов можно найти несколько других документов, ссылающихся на указ президента № 757 . Например, распоряжения об ограничениях на полеты беспилотников издавал комитет по транспорту. Но они тоже не являются губернаторскими НПА.



«Решение оперштаба — это направление, — говорит осведомленный собеседник «Фонтанки» в Смольном. — Сели, решили, что для безопасности населения нужно такое-то изменение. Все согласны? Все согласны. А дальше принимают документ какого-то уровня — комитетского, правительственного, губернаторского или вообще ведомственного, если инициатор не из администрации города. Это нужно для понимания, кто и как должен администрировать нарушение».



В некоторых случаях решения оперштаба требуют отдельного распоряжения, но не требуют введения новых штрафов в КоАП. Например, чтобы штрафовать за те же самые самовольные полеты беспилотников, не надо больше ничего придумывать: штрафы за «нарушение правил использования воздушного пространства» уже есть в КоАП.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

