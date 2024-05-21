Реки и каналы Петербурга закрыли для гидроциклов и маломерных судов

В Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов, которые не подлежат государственной регистрации. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба городской администрации.
Запрет действует с 13 мая по 15 ноября 2024 года на:
- Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста,
- Малой Неве от моста Бетанкура до Невы,
- Большой Невке от Ушаковского моста до Невы,
- Малой Невке от Большого Петровского моста до Большой Невки,
- Кронверкском проливе,
- канале Грибоедова,
- Мойке,
- Фонтанке,
- Крюковом канале,
- Зимней канавке.
Исключение предусмотрено для гидроциклов и маломерных судов органов власти и местного самоуправления. При наличии подтверждающих документов разрешено передвижение таких плавсредств в интересах СМИ и киноиндустрии. Также на них можно плавать в рамках спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в городской календарь на текущий год и согласованных комитетом по физкультуре и спорту.
Причиной запрета называют обеспечение общественной безопасности и охрану порядка, а также выполнение указа президента РФ от 19 октября 2022 года о мерах, принимаемых в различных субъектах страны в связи с введением военного положения на новых территориях.
В прошлом году тоже вводили запрет на движение гидроциклов по ряду петербургских рек. Сначала их запретили на вторые майские, а затем ограничения продлили до конца июля. Тогда это тоже объясняли усилением мер безопасности.