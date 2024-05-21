Реки и каналы Петербурга закрыли для гидроциклов и маломерных судов

В Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов, которые не подлежат государственной регистрации. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба городской администрации.



Запрет действует с 13 мая по 15 ноября 2024 года на:

Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста,

Малой Неве от моста Бетанкура до Невы,

Большой Невке от Ушаковского моста до Невы,

Малой Невке от Большого Петровского моста до Большой Невки,

Кронверкском проливе,

канале Грибоедова,

Мойке,

Фонтанке,

Крюковом канале,

Зимней канавке.

Исключение предусмотрено для гидроциклов и маломерных судов органов власти и местного самоуправления. При наличии подтверждающих документов разрешено передвижение таких плавсредств в интересах СМИ и киноиндустрии. Также на них можно плавать в рамках спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в городской календарь на текущий год и согласованных комитетом по физкультуре и спорту.