В Петербурге запрет на беспилотники и гидроциклы продлили до конца июля

Запрет на использование беспилотников и гидроциклов на определенных водных участках в Петербурге продлили до конца июля. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Смольного.

Исключение сделано только для дронов органов госвласти, местного самоуправления и организаций, которые выполняют госзаказ либо действуют в интересах СМИ и киноиндустрии.



Также под запрет попали и водные мотоциклы, но только на определенных местах.



«На Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива», — говорится в сообщении городской власти.

