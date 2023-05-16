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    В Петербурге запрет на беспилотники и гидроциклы продлили до конца июля

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    Запрет на использование беспилотников и гидроциклов на определенных водных участках в Петербурге продлили до конца июля. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Смольного.

    Исключение сделано только для дронов органов госвласти, местного самоуправления и организаций, которые выполняют госзаказ либо действуют в интересах СМИ и киноиндустрии.

    Также под запрет попали и водные мотоциклы, но только на определенных местах.

    «На Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива», — говорится в сообщении городской власти.

    О том, что дронам запрещено летать над Петербургом, стало известно 3 мая. А запрет на водные мотоциклы ввели через несколько дней. Введение запрета объяснили усилением мер по охране порядка и обеспечению безопасности.

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    Комментарии 20

    Гость16 Мая 2023 в 18:37
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