В Петербурге на время запретили использовать гидроциклы на Неве и не только

В Петербурге вводится временный запрет на движение гидроциклов по нескольким водным объектам города. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.
С 7 по 10 мая использовать водные мотоциклы нельзя будет на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, по двум участкам Малой Невки — от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки. Ограничения распространяются в том числе на Большую Невку — от Ушаковского моста до Невы, а также на весь Кронверкский пролив.
«Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в записи.
На тот же период запретили использование на территории Петербурга беспилотных воздушных судов. Исключения — БПЛА органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций, которые исполняют государственный заказ или действуют в интересах СМИ и киноиндустрии при наличии специальных документов.
Напомним, 3 мая «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Он распространяется на полеты в радиусе 150 км вокруг города и продлится до 15 мая.