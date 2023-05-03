Дронам запрещено летать над Петербургом

В Петербурге действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Сайт с формой заявки на получение разрешения не работает, ответственные ведомства говорят, что полный запрет будет действовать как минимум до 15 мая.



Как рассказали «Фонтанке» 3 мая специалисты филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров вокруг города и продлится до 15 мая.



Как пояснили изданию в ведомстве, «воздушное пространство закрыли в целях безопасности». «До 15 мая никаких разрешений на полеты не дадим», — сказали в госкорпорации.

