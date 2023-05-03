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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Дронам запрещено летать над Петербургом

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    В Петербурге действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Сайт с формой заявки на получение разрешения не работает, ответственные ведомства говорят, что полный запрет будет действовать как минимум до 15 мая.

    Как рассказали «Фонтанке» 3 мая специалисты филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров вокруг города и продлится до 15 мая.

    Как пояснили изданию в ведомстве, «воздушное пространство закрыли в целях безопасности». «До 15 мая никаких разрешений на полеты не дадим», — сказали в госкорпорации.

    «Использование любых БПЛА и других летательных средств осуществляется посредством получения государственной услуги на использование и согласовывается в Комитете по транспорту. Это действующая норма, — напомнили «Фонтанке» в среду в Смольном. — В обязанности Комитета по транспорту входит согласование таких заявок с силовыми ведомствами».

    При этом сам сайт с формой подачи заявок в настоящее время недоступен.

    Полный запрет на частные беспилотные вылеты в Петербурге может быть не связан напрямую с сообщением об атаке дронов на Кремль. Возможно, эти ограничения были введены ранее и связаны с вопросами безопасности в преддверии 9 Мая. Однако мэрия Москвы сегодня уже заявила о полном и бессрочном запрете на все частные полеты коптеров над столицей.

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