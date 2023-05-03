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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    В Москве запретили полеты беспилотников

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    Со среды, 3 мая, в Москве действует запрет на полет беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

    Исключения сделаны только для БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.

    «Несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность», — говорится в сообщении градоначальника.

    В Кремле 3 мая сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина.

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