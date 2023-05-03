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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Покушение на президента. Кремль: Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Владимира Путина

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    В Кремле 3 мая сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Сообщается, что сам Владимир Путин при этом не пострадал и график его работы не изменился. В Кремле назвали случившееся попыткой покушения на лидера страны.

    Всего беспилотников, по данным Кремля, было два. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», — заявили в пресс-службе.

    В телеграм-каналах распространяются видеоролики, на которых над Кремлем виден белый дым. Сообщается также, что москвичи, живущие неподалеку, слышали хлопок, похожий на раскаты грома. Другие местные жители видели искры, а позже — людей с фонариками, которые, очевидно, осматривали территорию.

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