Покушение на президента. Кремль: Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Владимира Путина

В Кремле 3 мая сообщили о том, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.



Сообщается, что сам Владимир Путин при этом не пострадал и график его работы не изменился. В Кремле назвали случившееся попыткой покушения на лидера страны.

Всего беспилотников, по данным Кремля, было два. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», — заявили в пресс-службе.