Ни Дворцовой, ни «Авроры». Защита от беспилотников бьет по открыточным видам

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





В Петербурге хотят запретить публиковать информацию, связанную не только с военными объектами, местами их временной дислокации, но и с системами безопасности мостов, объектов промышленности. И тут мы, как говорится, задумались…



Проект соответствующего постановления губернатора Александра Беглова появился 22 апреля. Если он будет подписан, то фото и видео самых знаковых мест Петербурга придется убирать из путеводителей и рекламных роликов. Постановление, если оно будет принято в таком виде, запретит распространение любой, включая фото- и видеоинформации о последствиях применения беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов <...> и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

Но не только. Под запрет попадает распространение и публикация любой информации, «способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы Минобороны, данные про сооружения систем связи, систем охраны городских объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон».

Значит ли это, что туристический сезон пора закрывать и вводить в Петербурге осадное положение? Формально под запрет попадает выложенное в соцсетях фото на фоне «Авроры» или шпиля Адмиралтейства. А как быть с Дворцовым мостом, на развод которого в белые ночи собираются толпы народу? И что греха таить, фотографируются. И кто даст гарантию, что в кадр не попадет система охраны моста? А субботний развод роты почетного караула в Петропавловской крепости? А репетиция парада Победы на Дворцовой площади? А сам парад? Эта временная дислокация сил и средств Минобороны, вероятно, будет маршировать теперь без зрителей.

Да и сама Дворцовая площадь — тоже ведь место расположения сил Министерства обороны. Треугольник Дворцовая площадь — Адмиралтейство — Дворцовый мост люди с гаджетами должны теперь обходить стороной? «Фонтанка» составила короткий список исторических и архитектурных памятников, которые относятся к категориям «информация, способствующая раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы». Все сведения — из открытых источников. Дворцовая площадь, 4 — в бывшей штаб-квартире гвардейского корпуса располагаются тыловые службы Ленинградского военного округа Минобороны РФ; Дворцовая площадь, 10 — штаб Ленинградского военного округа Минобороны РФ; Адмиралтейство — штаб главного командования ВМФ Российской Федерации; крейсер «Аврора» — находится в составе ВМФ, службу на нем несут действующие офицеры и матросы; Кронштадт — город-порт, одна из двух главных баз Балтийского флота. Причем военные корабли стоят прямо в черте города. Это одна из основных достопримечательностей Кронштадта. В советские времена город был закрытым, в него можно было попасть только по пропускам. Сейчас это туристическая Мекка; историческое здание Военно-Медицинской академии — первое высшее медицинское учреждение в стране, готовившее врачей для военного ведомства. Его неизменно посещают гости, имеющие отношение к медицине и фотографируются на фоне памятника архитектуры XVIII века в стиле классицизма с панно Джузеппе Бернаскони; памятник Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта, в гигантской тельняшке тоже не сфотографируешь (легендарная традиция выпускников Военно-морского училища). Потому что стоит он аккурат напротив здания Морского корпуса (Военно-морского инженерного училища имени Фрунзе).

С тех пор как с фасада здания Артиллерийского училища на Московском проспекте, 17 сняли лозунг «Наша цель — коммунизм», там фотографируются только выпускники этого военного вуза. Но теперь и им будет запрещено. Беда в том, что в непутевых заметках туристов может оказаться фотография любого важного учреждения Вооруженных сил РФ или других силовых ведомств, потому что расположены они часто в центре города в красивых исторических зданиях. И можно случайно, не подозревая о том, кто в этих зданиях находится, выложить их фото в сети. Ну откуда не только приезжему, а и петербуржцу знать, что на улице N расположены, скажем, казармы?

В проекте постановления речь идет и о запрете на публикацию любых — текстовых, видео- и фотоматериалов, способствующих раскрытию систем охраны объектов промышленности и портов, находящихся на территории Петербурга. Причем не конкретизируется — о ВПК идет речь или нет. А поскольку для многих компаний привлечение туристов на свои производственные объекты — одно из средств заработка, им придется крепко задуматься, не отказаться ли от него. На официальном туристском портале Visit-Petersburg создан специальный раздел, посвященный промышленному туризму. А в социальных сетях разместили видеоролики о посещении петербургских предприятий с отзывами.

В городском туристско-информационном бюро сообщают, что за шесть месяцев 2023 года Императорский фарфоровый завод посетило столько же экскурсантов, сколько за весь 2022 год. А число посетителей завода «Армалит» за девять месяцев в полтора раза превысило итоги предыдущего года. «Наибольшей популярностью пользуются предприятия пищевой промышленности и потребительских товаров», — говорят в бюро.

Но в программе участвуют и такие предприятия, как Кировский завод, «ОДК-Климов», верфи Объединенной судостроительной корпорации, «Гознак», Пролетарский завод, порт «Бронка», Петродворцовый часовой завод «Ракета», Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова , винно-коньячный завод «Дагвино», пивоваренный завод «Балтика».

Ну и, конечно, совершенно бесполезным в Петербурге становится негосударственное мобильное приложение «Радар», которое в целях борьбы с недружественными беспилотниками разработал «Народный фронт». В описании прямо предлагается сделать то, что Смольный намерен запретить — «сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах…»

Кира Черных, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»