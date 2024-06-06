Машинам не проехать. В Петербурге временно перекрыли движение по Днепропетровской улице

Жителей Петербурга предупредили об ограничении движения на Днепропетровской улице в Центральном районе 6 июня. Автомобили не смогут проехать по участку дороги от Обводного канала до Транспортного переулка.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в 15:29 сообщили, что изменения в движении автомобилей временные. Информация о времени снятия ограничений уточняется. Водителей попросили выбирать пути объезда и быть внимательнее на дорогах. С чем связаны ограничения, неясно, но на «Яндекс.Картах» Днепропетровская улица — зеленая, в отличие от традиционно красной набережной Обводного канала.