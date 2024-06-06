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    Машинам не проехать. В Петербурге временно перекрыли движение по Днепропетровской улице

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    Жителей Петербурга предупредили об ограничении движения на Днепропетровской улице в Центральном районе 6 июня. Автомобили не смогут проехать по участку дороги от Обводного канала до Транспортного переулка.

    В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в 15:29 сообщили, что изменения в движении автомобилей временные. Информация о времени снятия ограничений уточняется. Водителей попросили выбирать пути объезда и быть внимательнее на дорогах. С чем связаны ограничения, неясно, но на «Яндекс.Картах» Днепропетровская улица — зеленая, в отличие от традиционно красной набережной Обводного канала.

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    Предположительно, дело может быть в пожаре в доме 12А в Транспортном переулке, спасатели работали там в начале третьего.

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    Обновление:

    «Ограничения были введены в связи с ликвидацией возгорания. По состоянию на 16:42 движение на данном участке восстановлено», — уточнили в УГИБДД.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в шести районах Петербурга в период ПМЭФ запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах. Запрет будет действовать до 24:00 8 июня в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах, где будет запрещено передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах, а также велосипедах с электродвигателем.

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