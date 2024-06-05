А они есть. «Фонтанка» узнала, почему электросамокаты в Петербурге видели там, куда им нельзя

Читатели «Фонтанки» утром 5 июня заметили людей на желтых кикшеринговых электросамокатах там, где их быть не должно, — в центре города. Например, один такой промчался по Благовещенскому мосту, другой видели на Морской набережной, в то время как другие, послушные, пользователи вынуждены перестраивать маршруты.

читатели «Фонтанки»

По данным «Фонтанки», речь все же идет о единичных случаях. Они возможны из-за сбоев, связанных с геолокацией. Сервисы отслеживают их в приложении и пресекают.

Скорее всего, по этой же причине иногда жители и гости города могут видеть кикшеринговые самокаты, передвигающиеся по Невскому. Главная улица города является для всех сервисов «красной» зоной. Из-за того, что система либо распознает местоположение самоката с задержкой, либо по иной причине не распознает, что он въехал на запретную территорию, единичный транспорт может пробиваться через ограничения.

Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный запретил движение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов в шести районах города на время ПМЭФ. Решение принято «в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности».

С 00:00 5 июня по 24:00 8 июня будет запрещено ездить на СИМ на территории Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Московского и Пушкинского районов. Работающие в городе операторы кикшеринга заявили, что включат указанные территории в состав запретных зон и уберут из них свои самокаты на время действия ограничений.