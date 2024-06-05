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    А они есть. «Фонтанка» узнала, почему электросамокаты в Петербурге видели там, куда им нельзя

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    16 комментариев

    Читатели «Фонтанки» утром 5 июня заметили людей на желтых кикшеринговых электросамокатах там, где их быть не должно, — в центре города. Например, один такой промчался по Благовещенскому мосту, другой видели на Морской набережной, в то время как другие, послушные, пользователи вынуждены перестраивать маршруты.

    читатели «Фонтанки»

    По данным «Фонтанки», речь все же идет о единичных случаях. Они возможны из-за сбоев, связанных с геолокацией. Сервисы отслеживают их в приложении и пресекают.

    Скорее всего, по этой же причине иногда жители и гости города могут видеть кикшеринговые самокаты, передвигающиеся по Невскому. Главная улица города является для всех сервисов «красной» зоной. Из-за того, что система либо распознает местоположение самоката с задержкой, либо по иной причине не распознает, что он въехал на запретную территорию, единичный транспорт может пробиваться через ограничения.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный запретил движение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов в шести районах города на время ПМЭФ. Решение принято «в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности».

    С 00:00 5 июня по 24:00 8 июня будет запрещено ездить на СИМ на территории Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Московского и Пушкинского районов. Работающие в городе операторы кикшеринга заявили, что включат указанные территории в состав запретных зон и уберут из них свои самокаты на время действия ограничений.

    Личного микромобильного электротранспорта запрет, вероятнее всего, не коснется. По крайней мере в среду, 5 июня, его пользователи продолжают спокойно ездить по улицам.

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    Комментарии 16

    adamwest9605 Июн 2024 в 17:29
    преступление века
    +0−0
    Сашенька202405 Июн 2024 в 17:21
    Оставьте уже в покое эти самокаты.
    Научим и наших новых, банановых друзей управлять инновацииями (возможно, для них это в диковинку).😅
    P.S. Они на машинах же, чем им помеха самокаты.
    +1−0
    Абрикосов05 Июн 2024 в 16:53
    был бы штраф за проезд по красной зоне 5000 хотя бы и поверьте сбои геолокации резко бы прекратились...
    +5−2
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