В шести районах Петербурга в период ПМЭФ запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах

В шести районах Петербурга запретят движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности с 5 по 8 июня в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Об этом 3 июня сообщил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.
Запрет будет действовать с полуночи 00:00 5 июня до 24:00 8 июня в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах, где будет запрещено передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколёсах, а также велосипедах с электродвигателем.
Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности горожан и гостей города в период ПМЭФ, когда в Петербург приезжает множество людей со всего мира, объяснил губернатор.
Ранее сообщалось, что дорожные знаки, оповещающие о запрете езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), могут появиться в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Приморском и Центральном районах Петербурга.
«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге установили первые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), и о том, сколько нарушений накатали электросамокатчики в Петербурге за год.
Пешие инспекторы городского Центра управления парковками за май текущего года зафиксировали в зоне платной парковки в Петербурге более 4000 нарушений правил использования электросамокатов. А с 20 по 24 мая полицейские выявили более двухсот незаконных парковок кикшеринговых СИМ.