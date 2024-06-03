В шести районах Петербурга в период ПМЭФ запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах

В шести районах Петербурга запретят движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности с 5 по 8 июня в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Об этом 3 июня сообщил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.



Запрет будет действовать с полуночи 00:00 5 июня до 24:00 8 июня в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах, где будет запрещено передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколёсах, а также велосипедах с электродвигателем.

