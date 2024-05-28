Электросамокатчики в Петербурге за месяц наездили 4000 нарушений в зоне платной парковки

Пешие инспекторы Городского центра управления парковками за неполный месяц зафиксировали в зоне платной парковки в Петербурге более 4000 нарушений правил использования электросамокатов. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Смольного.



Самым распространенным нарушением стало неспешивание на пешеходных переходах. На него пришлось 80% всех нарушений, свидетелями которых стали сотрудники ведомства. Также часто петербуржцы ездили на электросамокатах по двое или трое, нарушали ПДД при движении, парковали транспорт так, что он мешал проходу и проезду, а также пользовались средствами индивидуальной мобильности (СИМ), не достигнув 18 лет, что запрещено правилами сервисов аренды.