В Петербурге начали действовать новые ограничения для самокатов. Дальше их может стать больше

Фото: Огнев Михаил//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новые ограничения скорости до 15 км/ч около 13 станций метро и на нескольких новых улицах, а также запрет парковки на участках набережных начали действовать в Петербурге для всех электросамокатов кикшеринговых компаний. Соответствующие изменения внесли в соглашение между Смольным и бизнесом о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе.



Как сообщили 22 мая в пресс-службе комитета по транспорту, теперь в часы пик, с 7 до 10 часов и с 17 до 20 часов каждый день скорость электросамокатов будет ограничена до 15 км/ч на подъездах к станциям метро «Технологический институт», «Московские ворота», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Проспект Ветеранов», «Беговая», «Комендантский проспект», «Ломоносовская», «Проспект Просвещения», «Обводный канал», «Нарвская», «Парнас», «Улица Дыбенко».

Аналогичное ограничение скорости дополнительно ввели на 25 улицах, увеличив количество таких зон до 158. Также запрещено размещение самокатов на 9 участках городских набережных, включая набережные Фонтанки, канала Грибоедова, Мойки. Число таких запретных точек на карте теперь выросло до 68. Полный список улиц смотрите здесь.

Если скоростные ограничения вокруг станций метро будут эффективными, их могут распространить на остальные станции, сообщил зампред комтранса Дмитрий Ваньчков, слова которого приводятся в релизе. Он анонсировал и другие возможные изменения: «В ближайшей перспективе — анализ движения электросамокатов на участках с тротуарами шириной менее 2,5 метров. Сейчас рассматривается вопрос либо полного запрета движения СИМ на таких узких участках, либо ограничения скорости движения до 10 км/ч».

На прошлой неделе полиция Петербурга провела несколько рейдов, в результате которых с городских улиц изъяли более 5500 кикшеринговых самокатов. Они были припаркованы там, где не следовало. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

