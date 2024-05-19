Больше шести тысяч электросамокатов за решеткой. Показываем, что происходит на «штрафстоянке» для нарушителей

В Петербурге к 19 мая на «штрафстоянки» вывезены более 6100 кикшеринговых электросамокатов. Как стало известно «Фонтанке», СИМ собирают на двух складах временного хранения МВД, один из которых находится напротив исправительной колонии в Металлострое. Накануне наше издание первым опубликовало кадры стоящих за решеткой самокатов.
Площадки расположены на
19 мая на Северный проезд периодически приезжает грузовой транспорт и выгружает по 25–30 самокатов за раз. Процесс сопровождает сотрудник полиции. За забором с колючей проволокой копятся представители разных кикшеринговых сервисов: Whoosh, «Юрент», «Яндекс Go». Пока никто из операторов не обращался за своим имуществом.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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