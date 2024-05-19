Больше шести тысяч электросамокатов за решеткой. Показываем, что происходит на «штрафстоянке» для нарушителей

В Петербурге к 19 мая на «штрафстоянки» вывезены более 6100 кикшеринговых электросамокатов. Как стало известно «Фонтанке», СИМ собирают на двух складах временного хранения МВД, один из которых находится напротив исправительной колонии в Металлострое. Накануне наше издание первым опубликовало кадры стоящих за решеткой самокатов.



Площадки расположены на Софийской, 4 и в 1-м Северном проезде. Сотни электросамокатов с включенными фарами в Металлострое накануне сфотографировал читатель «Фонтанки». По данным нашего издания, на эту «штрафстоянку» уже вывезли 925 СИМ, процесс продолжается.