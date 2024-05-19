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    Больше шести тысяч электросамокатов за решеткой. Показываем, что происходит на «штрафстоянке» для нарушителей

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    В Петербурге к 19 мая на «штрафстоянки» вывезены более 6100 кикшеринговых электросамокатов. Как стало известно «Фонтанке», СИМ собирают на двух складах временного хранения МВД, один из которых находится напротив исправительной колонии в Металлострое. Накануне наше издание первым опубликовало кадры стоящих за решеткой самокатов.

    Площадки расположены на Софийской, 4 и в 1-м Северном проезде. Сотни электросамокатов с включенными фарами в Металлострое накануне сфотографировал читатель «Фонтанки». По данным нашего издания, на эту «штрафстоянку» уже вывезли 925 СИМ, процесс продолжается.

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    19 мая на Северный проезд периодически приезжает грузовой транспорт и выгружает по 25–30 самокатов за раз. Процесс сопровождает сотрудник полиции. За забором с колючей проволокой копятся представители разных кикшеринговых сервисов: Whoosh, «Юрент», «Яндекс Go». Пока никто из операторов не обращался за своим имуществом.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Электросамокатный рейд в Петербурге начался 14 мая. СИМ изымаются за неправильную парковку, составляются административные протоколы по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Мероприятия полиция начала по личному поручению начальника петербургского главка Романа Плугина. Дорожная полиция Петербурга настаивает на том, чтобы исключить движение электросамокатов по тротуарам. Для их использования в городе есть велодорожки.

    Полиция настаивает, что движение электросамокатов по тротуарам влечет рост числа ДТП. Последняя резонансная авария произошла на Московском шоссе, в реанимации оказалась 33-летняя петербурженка, возбуждено уголовное дело. Позицию полиции о запрете движения по тротуарам для электросамокатов поддерживают и в Смольном. Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.

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