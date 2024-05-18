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    Нашлись сотни пропавших с улиц самокатов. Они в Металлострое за колючей проволокой грустно светят огоньками

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    Сотни электросамокатов грустно сияют огнями за забором в Металлострое. Прямо напротив — исправительная колония №5.

    Фото со «штрафстоянки» с «Фонтанкой» поделился читатель вечером 18 мая. Судя по кадрам, за забором с колючей проволокой стоят сотни кикшеринговых электросамокатов. Как сообщалось накануне, во время рейда МВД на городских улицах было собрано больше пяти тысяч СИМ.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По словам читателя, стоянку охраняет полиция. Свезли самокаты — но вряд ли все 5,5 тысяч — на стоянку в Металлострое, которая организована в 1-м Северном проезде, прямо напротив колонии и других учреждений ФСИН.

    Судя по картам, еще недавно там был пустырь. Согласно выписке из Росреестра, земля принадлежит городу и разрешена для использования при обеспечении внутреннего правопорядка.

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    Примечательно, что самокаты отображаются в сервисах аренды и теоретически их можно взять в прокат. Однако почти вся территория рядом помечена как запрещенная для катания.

    Электросамокатный рейд начался 14 мая и продолжался минимум два дня. Самокаты отправляют на стоянку, параллельно оформляются протоколы об административном правонарушении по статье о самовольном занятии земельных участков.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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