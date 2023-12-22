«Это должны быть сотни миллионов рублей». Сколько нарушений накатали электросамокатчики в Петербурге с начала года

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самокаты по итогам года принесут Петербургу не только неудобства, но и копеечку. Такой вывод можно сделать из ответа регионального УГИБДД на запрос «Фонтанки». Из него следует, что за 11 месяцев 2023 года в отношении нарушителей правил дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности составили 1589 административных материалов. Сумма потенциальных штрафов по ним согласно КоАП может составить 1,2 млн рублей. Цифра скромная, но сам факт ее наличия интересный.



До чего докатились В сентябре этого года на Адмиралтейской и Дворцовой набережных установили первые в Петербурге знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной

мобильности запрещено». В зоне из действия запрещается передвигаться в том числе на «любимом» транспорте горожан - электросамокатах. Главный вопрос был в том, как сотрудники дорожной полиции будут следить за исполнением запрета и ловить нарушителей.

Сами инспекторы в разговоре с «Фонтанкой» подробно объясняли, почему работа в этом направлении пока не может быть эффективной. Во-первых, на самокатах в основном катаются подростки, серьезного наказания они получить не могут. Во-вторых, ездят без документов, а если нарушителем оказался приезжий, установка его личности занимает дополнительное время. В-третьих, штрафы мизерные, да и вообще бегать за самокатчиками для офицеров как-то несолидно.



Тем не менее, норма заработала. Комитет по транспорту вместе с сотрудниками ГИБДД выходил на совместные рейды, ну и вне публичного поля, очевидно, велась работа.

Сколько нарушений зафиксировали власти Как сообщил в ответ на запрос «Фонтанки» Алексей Круглов, врио заместителя начальника полиции - начальника УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, несоблюдение требований знака 3.35 влечет ответственность по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения). Всего за 11 месяцев 2023 года в отношении нарушителей на средствах индивидуальной мобильности на территории Петербурга по этой статье составлено 1589 административных материалов.

В динамике рассмотреть, как менялось количество административных материалов, составленных в отношении нарушителей на СИМ, не получится, поскольку ранее такого понятия не было в ПДД. Изменения вступили в силу с 1 марта 2023 года. До этого ПДД рассматривало электросамокатчиков преимущественно как пешеходов, что, конечно, слабо соотносилось с действительностью. Для пешеходов штрафы самые низкие и догнать их, чтобы наказать, в разы проще.

Будут ли устанавливать новые знаки Также в ответе сообщается, что в 2023 году по инициативе УГИБДД начальник полицейского главка Роман Плугин направил обращение к губернатору Александру Беглову, в котором профильным комитетам города предлагалось рассмотреть два предложения: в качестве пилотного проекта установить запрет на передвижение на СИМ по Дворцовой и Адмиралтейским набережным, а также проработать аппаратно-программный запрет использования СИМ сервисами аренды на отдельных территориях и участках городских дорог. По первому предложению ДОДД Петербурга разработал схемы организации дорожного движения, предусматривающие установку новых знаков, и направил в УГИБДД.



«Схемы рассмотрены, знаки установлены. По результатам правоприменительной деятельности будет принято решение о расширении и продолжении проекта», - ответил Круглов на вопрос «Фонтанки» о возможном расширении зоны действия знаков, запрещающих движение СИМ, на другие улицы города.

«Пока в режиме пилотного проекта работают только те знаки, что нами были установлены», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту.



Что с этого городу Согласно КоАП, часть вторая статьи 12.29 влечет штраф в размере восьмисот рублей. Для сравнения, первая часть предусматривает наказание для пешеходов и пассажиров транспортных средств (велосипедов и СИМ) - 500 рублей штрафа. Третья часть тоже касается тех, кто непосредственно управляет движением, но делает это в состоянии опьянения. Для них штраф сейчас составляет 1-1,5 тыс. рублей.



Учитывая, что процент оспаривания таких, условно пешеходных, штрафов довольно мал, можно экстраполировать: если каждое административное постановление превратилось в 800-рублевый штраф, общая сумма взыскания могла составить около 1 271 200 рублей.

Как следует из Бюджетного кодекса, штрафы за нарушение ПДД зачисляются в бюджет региона по месту нахождения должностного лица федерального органа исполнительной власти, наложившего штраф. Например, штрафы за превышения скорости, фиксируемые камерами на дорогах, составляют «серьезную часть» неналоговых поступлений в бюджет Петербурга. За 11 месяцев этого года неналоговые доходы бюджета составили 82 млрд рублей.



Нынешний размер штрафов для самокатчиков, разумеется, устраивает далеко не всех. В конце сентября в правительство направили сенаторский законопроект, предусматривающий, в частности, штрафы до 30 тысяч рублей за пьяную езду на электросамокате (в случае отказа от медосвидетельствования). Столько же нарушитель в рамках инициативы рискует заплатить за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД. Главный вопрос к проекту закона в том, что все еще непонятно, как контролировать соблюдение этих правил - например, как фиксировать превышение скорости самокатом. Как говорил один из авторов инициативы, сенатор Артем Шейкин, механизмы контроля еще предстоит прописать в других отраслевых законах, и это прорабатывается совместно с Минтрансом.

Выгодный бизнес У сервисов аренды электросамокатов также есть внутренняя система санкций за те или иные правила использования их имущества. Сами компании неохотно говорят о штрафах, но комитет по транспорту называл сводные данные на конец этого сезона: более 3 млн предупреждений, около 8 тысяч штрафов и 14 тысяч заблокированных аккаунтов.



Головные компании тройки крупнейших российских кикшерингов зарегистрированы в Москве и платят налоги там. По данным СПАРК, ООО «Вуш» при выручке почти 7 млрд рублей и чистой прибыли 658,7 миллионов заплатил в 2022 году 45,1 млн рублей налогов. ООО «Шеринговые технологии», под которым работает сервис «Юрент», закончило прошлый год с выручкой 2 млрд рублей, чистой прибылью 37,5 млн и налоговыми выплатами на сумму 11,1 млн рублей. Обе эти компании – участники проекта «Сколково», который в том числе предоставляет и налоговые льготы. Для сравнения, второе юрлицо «Юрента», «Юрентбайк.ру», с выручкой также около 2 млрд и большим штатом сотрудников выплатило 138,9 млн рублей налогов. ООО «Яндекс.Микромобильность» с выручкой 1,3 млрд и убытком 726 млн рублей заплатило 84,6 млн рублей налогов.

Возможно, в следующем году самокаты смогут приносить казне больше денег. Как ранее писала «Фонтанка», законопроектом о регулировании работы кикшерингов занимаются депутаты Заксобрания. Комитет имущественных отношений разрабатывает постановление правительства, которое определит порядок предоставления участникам рынка городской земли в аренду под стоянки. К нему должна появиться территориальная схема размещения самокатных парковок в городе.



«Полторы тысячи самокатных штрафов? Покажите мне одного человека из этих полутора тысяч, кто был оштрафован. Показал бы этот протокол, что он оштрафован, что у него был самокат. Это для истории полезно было бы», - прокомментировал информацию о штрафах для самокатчиков глава парламентской комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

Он отнесся к этой цифре с таким же скепсисом, как к заявлениям кикшеринговых компаний о десятках миллионов компенсаций, которые они выплачивают пострадавшим в инцидентах с их самокатами. По словам депутата, он встречал ни одного человека, который бы получил подобные выплаты, а по статистике, которую привел парламентарий в разговоре с «Фонтанкой», травмы получили тысячи людей, из них около 890 – несовершеннолетние.



«Да, они (взысканные государством штрафы - прим.ред.) пойдут в бюджет города, но учитывая, что у кикшеринговых компаний миллионы поездок в городе Санкт-Петербурге, все нарушают, полторы тысячи штрафов - это капля в море. Это все равно, что их нет по такому количеству поездок», - говорит Цивилев.



Например, «Юрент» рассказал, что количество поездок на платформе сервиса за сезон выросло в 2,4 раза, с 29 до 70 миллионов. Общее число поездок на самокатах «большой тройки», по данным Ассоциации микромобильности, выросло почти вдвое, со 103,5 до 208 миллионов. Whoosh, чьи акции торгуются на бирже, отметил рост финансовых показателей и отчитался за 9 месяцев 2023 года о росте чистой прибыли на 89% год к году.



На днях глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании госкомиссии по антиконтрафакту заявил, что в России ввели обязательную сертификацию электросамокатов. Это должно предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. Растут они, как известно, в связи с ростом количества самокатов. В Петербурге, например, по словам Цивилева, кикшеринги хотят расширить общий парк с 42 до 60 тыс. электросамокатов в следующем сезоне.



«Самокаты будут сертифицированы, в них будут вставляться чипы. Вот когда чипы появятся и они будут обязательны для проезда, как номера, мы увидим реальные штрафы. Это должны быть сотни миллионов рублей в том объеме роста услуги, который они планируют сделать - 60 тысяч самокатов, которые пользуются нашими дорогами и тротуарами», - считает депутат.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

