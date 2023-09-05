«Вы же первые видео выложите». Почему редкий сотрудник ГИБДД погонится за самокатчиком

Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После того, как электросамокаты запретили в Париже, тема ограничений и штрафов для самокатчиков всплыла и в России. Проблема в том, что чиновники могут договориться с кикшерингами и, может быть, даже воткнуть где-то знак, запрещающий движение на двух колесах и грозящий штрафом в 500 рублей. Но свистеть и «стрелять по колесам» может только полиция, а для них это работа «на корзину».





«Фонтанка» подробно рассказывала, как сейчас обстоят дела. Самокаты признали средствами индивидуальной мобильности, тем самым дав возможность «устаканить» их как-то в ПДД. Но это начало большого федерального пути; в городе комтранс заключил соглашения с кикшерингами, где прописал и запретные места для прокатных самокатов, и зоны ограничения скорости. Только чиновники и сами признают: проконтролировать исполнение этих условий у них полномочий нет; кроме того, половина всех происшествий с самокатами приходится не на кикшеринги, а на личные агрегаты. Как и с велосипедами, на переднем крае оказываются сотрудники ГИБДД, которые теоретически могут кого-то догнать и наказать.



В общем формально так оно и есть. Но «Фонтанка» поговорила со знакомыми инспекторами ГИБДД о том, как они смотрят на проблему самокатов и велосипедов на проезжей части и тротуарах Петербурга. Те, кто работает на земле, своего раздражения не скрывают.



«Не буду даже говорить о том, что мне с офицерскими погонами стыдно бежать за таким красавцем, если он не останавливается по моему требованию. Вы же первые такое видео выложите у себя, если оно появится, а оно появится: пока бегу, меня три человека точно уже снимут. На служебной машине, правда, легче. Скомандовал спецсигналом, голосом, мол, гражданин на электросамокате, остановитесь — и все. Но и дальше все непросто, надо же установить его личность», — говорит собеседник в ДПС.

«Подавляющее большинство, в отличие от водителей, не имеют документов. Ладно, мы подключены к базе и можем установить. Что касается вранья, когда они выдают себя за своих приятелей, то мы опытные — сразу видим, что нас грузят. Так что это не те проблемы. Проблемы начинаются тогда, когда это не житель Петербурга или Ленобласти. Инспектора на дорогах не имеют входа в базу данных по России, и нам приходится звонить в дежурную часть управления. Это время. А что касается протокола, то он также за десять минут составляется, как и на водителя», — объясняет другой сотрудник.



Корреспондент пересказал услышанное еще одному сотруднику, спросив, может ли он что-то добавить. «Конечно, могу, — сменил акценты тот. — Главное не в этом. Многие из них — малолетки. Так что составляешь протокол по пять-тридцать пять (статья 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». — Прим. ред.), а бумага летит в комиссию по делам несовершеннолетних. Причем туда, откуда он. Да хоть в Магадан. А там после всей этой бюрократии им кладут штраф — внимание — от ста до пятисот рублей. А если ребенку нет шестнадцати лет, то вообще все прекращается. Это у нас называется работать на корзину».



Следующий эксперт в погонах взглянул на тему стратегически: «По моему мнению, главное даже не в нашей бессмысленной и бестолковой борьбе с самокатами. Вот если в вас въехал такой, то что? А хуже, чем ничего. Вы будете взыскивать с него только через суд. Вот и посудитесь, ведь страховок нет (речь о частных самокатах; как обстоят дела в кикшеринге, читайте на «Фонтанке». — Прим. ред.), как почти нет сегодня — по понятным причинам — быстрых запасных частей, например зеркала. Из ста ДТП девяносто происходят по их вине. Это не мое мнение — это наша статистика. В новостях говорят, что должны быть страховка и госномера. Поверьте, почти все из нас солидарны с этим». И добавил: «Да и штраф должен быть выше полутора тысяч».



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Когда в разговоре с инспекторами логично переходили на велосипед, то и там собеседники в основном отмахивались — мол, да то же самое. Но один надоумил: «Забейте в поисковике «права для велосипедистов в Латвии», и вам вылезут права еще советского образца. Так что еще во времена СССР в Латвии несовершеннолетние прекрасно сдавали на права».



Что касается плана протоколов на самокаты, то сотрудники говорят, что его как такового нет, но каждому наряду советуют возвращаться хотя бы с одним протоколом. Это касается Петербурга, в Ленобласти пока не до этого: там в основном трассы.



Кстати, «Фонтанка» последовала совету и забила в поисковую строку нужные слова про Латвию. На первой же странице нас встретило «Удостоверение на право управления велосипедом», выданное в советском ГАИ. В России, как все мы прекрасно знаем, никаких разрешительных документов на велосипеды больше не выдают, а вот в Латвии такие права нужны и сейчас. С десятилетнего, между прочим, возраста.



Евгений Вышенков, Алина Ампелонская,

«Фонтанка.ру»