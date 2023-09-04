Самокатчикам рассказали, во сколько обойдется нарушение запрета на проезд в Петербурге

Новые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов, появятся в центре Петербурга уже в сентябре. В правительстве города рассказали, какое наказание будет ждать нарушителей этого запрета.



Дорожные знаки, запрещающие использование электросамокатов, в этом месяце установят на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Их действие будет распространяться как на прокатные самокаты, так и на личные. Нарушителей ждет штраф в 500 рублей, рассказали 4 сентября в пресс-службе правительства Петербурга.