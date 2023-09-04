Самокатчикам рассказали, во сколько обойдется нарушение запрета на проезд в Петербурге

Новые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов, появятся в центре Петербурга уже в сентябре. В правительстве города рассказали, какое наказание будет ждать нарушителей этого запрета.
Дорожные знаки, запрещающие использование электросамокатов, в этом месяце установят на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Их действие будет распространяться как на прокатные самокаты, так и на личные. Нарушителей ждет штраф в 500 рублей, рассказали 4 сентября в пресс-службе правительства Петербурга.
В петербургском ЗакСе сейчас также работают над городским законом, который будет регламентировать парковку самокатов и их предельное число. Будут определены зоны, где оставлять самокаты разрешено, а парковка с остальных местах будет считаться нарушением.
Комментарий зампредседателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова
Правительство Петербурга
Сегодня в Петербурге насчитывается 37 тысяч арендных самокатов. С начала года операторы кикшеринга сделали пользователям-нарушителям уже более 2 миллионов предупреждений. Также им было выписано более 2,5 тысячи штрафов, и более 7 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые нарушения. Напомним, что в Петербурге кикшеринговые компании заключают соглашение с комитетом по транспорту, которое ограничивает скорость движения прокатных самокатов в городе и определяет зоны, где их движение запрещено или скорость должна быть еще ниже.