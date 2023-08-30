Более 2 млн предупреждений и тысячи штрафов получили самокатчики-нарушители в Петербурге

Комитет по транспорту вместе с представителями кикшерингов и общественниками проверили соблюдение ПДД пользователями электросамокатов в центре Петербурга. В ходе подобных рейдов нарушителям выписывают предупреждения и штрафы, а за грубые нарушения вдобавок блокируют аккаунты.
Проверки на соблюдение ПДД и правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) операторы кикшерингов периодически проводят во всех районах города. На сегодняшний день в Петербурге самокатчикам-нарушителям выписали уже более 2 миллионов предупреждений и более 2,5 тысяч штрафов, сообщает 30 августа пресс-служба комитета по транспорту. За грубые нарушения были заблокированы более 7 тысяч аккаунтов в кикшеринговых сервисах.
В ходе рейда комтранса с представителями кикшеринговых компаний и велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» в Центральном районе проверяющие выявили такие нарушения, как езда на самокате вдвоем, езда по узкому тротуару, мешающая проходу людей, проезд по «зебре» на самокате и оставление СИМ в месте, которое не предназначено для его парковки. С нарушителями провели профилактические беседы.
Напомним, что с 2021 года петербургский комитет по транспорту заключает с кокшеринговыми фирмами соглашение, которое ограничивает скорость движения прокатных электросамокатов по городу и определяет зоны, где их скорость должна быть снижена или вообще запрещено движение на самокатах. Вскоре в Петербурге появятся первые знаки, запрещающие проезд на самокатах, в том числе личных, — на Дворцовой и Адмиралтейской набережных. В новом сезоне к обсуждению темы электросамокатов вернутся и петербургские парламентарии.