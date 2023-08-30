    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    759мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.71eur103.48

    Более 2 млн предупреждений и тысячи штрафов получили самокатчики-нарушители в Петербурге

    428
    8 комментариев

    Комитет по транспорту Петербурга

    Комитет по транспорту вместе с представителями кикшерингов и общественниками проверили соблюдение ПДД пользователями электросамокатов в центре Петербурга. В ходе подобных рейдов нарушителям выписывают предупреждения и штрафы, а за грубые нарушения вдобавок блокируют аккаунты.

    Проверки на соблюдение ПДД и правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) операторы кикшерингов периодически проводят во всех районах города. На сегодняшний день в Петербурге самокатчикам-нарушителям выписали уже более 2 миллионов предупреждений и более 2,5 тысяч штрафов, сообщает 30 августа пресс-служба комитета по транспорту. За грубые нарушения были заблокированы более 7 тысяч аккаунтов в кикшеринговых сервисах.

    В ходе рейда комтранса с представителями кикшеринговых компаний и велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» в Центральном районе проверяющие выявили такие нарушения, как езда на самокате вдвоем, езда по узкому тротуару, мешающая проходу людей, проезд по «зебре» на самокате и оставление СИМ в месте, которое не предназначено для его парковки. С нарушителями провели профилактические беседы.

    Напомним, что с 2021 года петербургский комитет по транспорту заключает с кокшеринговыми фирмами соглашение, которое ограничивает скорость движения прокатных электросамокатов по городу и определяет зоны, где их скорость должна быть снижена или вообще запрещено движение на самокатах. Вскоре в Петербурге появятся первые знаки, запрещающие проезд на самокатах, в том числе личных, — на Дворцовой и Адмиралтейской набережных. В новом сезоне к обсуждению темы электросамокатов вернутся и петербургские парламентарии.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЭлектросамокатыНарушения ПДД
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close