Надо ли запрещать самокатчикам ездить по всему городу. В ЗакСе обсудили будущее кикшеринга и предложение СК

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Заксобрании Петербурга депутаты и чиновники обсудили будущее электросамокатов в Петербурге: надо ли ограничивать их использование специально отведенными зонами, а заодно и разрабатываемый в стенах парламента законопроект, который призван регулировать эту сферу.



В Мариинском дворце состоялось заседание рабочей группы по транспорту, на котором обсуждали предложение СК серьезно ограничить зоны передвижения электросамокатчиков, а также законопроект, который пока только разрабатывается в парламенте и который должен будет решить вопрос регулирования использования в городе этого вида транспорта. На встрече присутствовали депутаты, чиновники профильных комитетов, эксперты и представители кикшеринговых компаний. Последним, впрочем, слова толком и не дали.



К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства.



В Петербурге во время сезона 2023 года, по данным комитета по транспорту, планируется к размещению порядка 32 тысяч кикшеринговых самокатов. Наиболее крупные представители рынка: Whoosh, Urent, «Яндекс.Go» и BusyFly. Какую основную проблематику выделяют в Смольном

— Операторы кикшеринга не предоставляют сведения о принятых санкциях в отношении нарушителей.

— Нет единой базы пользователей кикшеринга.

— Не отслеживается езда на электросамокате двух и более лиц, езда в состоянии опьянения, исполнение требований.



— Не отслеживается соблюдение пользователями частных СИМ скоростного режима.



— Знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» не внесен в ГОСТ (не определен порядок применения).

Депутаты говорят: другого выхода нет

Петербургское ГСУ Следственного комитета предложило Заксобранию выступить с федеральной инициативой, чтобы разрешить ездить на всех средствах индивидуальной мобильности (СИМ) только в специально отведенных для этих нужд зонах. Под ними имеются в виду парки, специально оборудованные площадки, велодорожки и определенные места, например, частные поселки, что значительно сужает нынешний ареал обитания электросамокатов. Такое письмо и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков направил на имя председателя ЗакСа Александра Бельского.



Представитель ведомства, майор юстиции Вячеслав Мамонтов призвал оценить положительно, так как если раньше регулировать можно было только кикшеринг, то сейчас под него попадут и электросамокаты в частном пользовании.



«Количество случаев начало расти опять многократно. И никто не может дать гарантии, что у нас количество этих случаев не начнет расти снова. Поэтому мы выступаем, что нужно на федеральном уровне попробовать... <...> урегулировать ситуацию таким образом. Мы полагаем, что, возможно, в положительном ключе может быть рассмотрено [предложение] на федеральном уровне, потому что Совет Федерации тоже поддерживает эту инициативу», — пояснил он, добавив, что в производстве у следователей сейчас 11 дел по происшествиям с электросамокатами в городе.



Заместитель начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД Андрей Стоянов рассказал о предложении в пилотном режиме запретить движение электросамокатов на Дворцовой и Адмиралтейской набережных. Впрочем, автоэксперт Дмитрий Попов обратил внимание, что эксперимент, вероятнее всего, провалится, именно потому, что в ГОСТ не внесен порядок использования знака 3.35, запрещающего движение на СИМ.



Стоянов привел статистику по ДТП с участием электросамокатов: ее рост составил 40%, в Петербурге было 35 таких случаев с участием транспортных средств. Но случаи, когда электросамокаты наезжают на пешехода, в эту статистику не попадают, а классифицируются как несчастный случай. Основные места, где происходят ДТП, это выезды и заезды на прилегающей территории либо пешеходные переходы, когда электросамокатчики не спешиваются, а переезжают «зебру».



Единоросс Антон Соловьев был единственным из депутатов, кто выступил против инициативы СК и не поддержал позицию запрета. Он также упомянул возможность кикшеринговых компаний дополнительно трудоустраивать студентов для проверки правильности использования СИМ. Представитель от «Новых людей» Дмитрий Павлов с ним не согласился: когда количество кикшеринговых самокатов в городе перевалило за 30 тысяч, никаких студентов не хватит. Депутат поддержал предложение Следственного комитета, а в комментарии «Фонтанке» пояснил: с учетом количества травм, другого выхода не видит. Парламентарий также припомнил последний громкий случай, когда электросамокатчик сбил ребенка в пешеходном фонтане в Колпино.



Также за предложение СК высказались глава рабочей группы Алексей Цивилев и Наталья Астахова. Цивилев пояснил, что такими зонами, где можно будет передвигаться на СИМ, могли бы стать локации, где есть соответствующая инфраструктура: велодорожки, специальные дорожки в парковых зонах, а также там, где это можно делать безопасно.



Обсуждая проблему, заместитель главы комитета по транспорту Дмитрий Ванчьков заявил, что кикшерингам необходима единая база нарушителей, чтобы человек, которого за систематические подобные прегрешения заблокировала одна компания, не мог пересесть на транспорт другой компании.

Инициатива ЗакСа

Вторым вопросом в повестке рассматривали законопроект, который разрабатывает парламентская комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Сама инициатива пока еще в «сыром» виде. Основные цели законопроекта:

— установить в городе зоны ограничения скорости для СИМ и зоны, где езда на них будет запрещена;

— регламентировать порядок парковки СИМ, закрепить систему пунктов проката, из которых можно начать и где можно завершить поездку. Места, где это можно сделать, должна установить специальная комиссия;

— содержание, размещение и обозначение таких мест ляжет на операторов СИМ;



— установить время работы таких точек;



— сформировать единый реестр СИМ, чтобы контролировать их численность на территории города.



Документ в основном регулирует прокат СИМ на территории Петербурга, то есть работу кикшерингов. Частично он дублирует соглашение, заключенное между сервисами аренды электросамокатов и комитетом по транспорту. Так, например, там уже прописаны «запретные» зоны и зоны ограничения скорости.

Принципиально новым вопросом станет то, что места для размещения пунктов проката кикшеринги будут арендовать у города. Использовать их можно совместно, но арендатор должен быть один. Если на одно и то же место будут претендовать два игрока и более, проводятся торги. Обозначить и обустроить пункт проката оператор должен будет за свой счет в порядке, установленном Смольным. Кроме того, Цивилев привел позицию антимонопольной службы, которая считает, что город недополучает прибыль за использование земли хозяйствующими субъектами.



Сейчас кикшеринги используют виртуальные парковки без каких-либо физических обозначений, что иногда затрудняет действия пользователей, которые не могут быстро найти верную точку на карте и ожидают какого-то обозначения, чтобы убедиться, что припарковались верно. В некоторых других городах для этого используют стирающуюся разметку. Краска живет примерно один сезон, а время работы пунктов проката как раз и хотят ограничить периодом с апреля по октябрь.

Но самое важное, по замыслу парламентариев, одновременно в пункте проката смогут находиться не более 20 устройств. Пока что со стороны этот пункт выглядит самым трудным для исполнения. Если за свои самокаты отдельно взятая компания говорить может, то где она возьмет данные о чужих и об их перемещении в реальном времени. А ведь за неисполнение закона предусмотрена административная ответственность.



Слово дали и представителю Северо-западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-Поехали» Татьяне Ивановой. Организация предложила обеспечить такую маркировку всех арендных СИМ, чтобы сторонний наблюдатель или жертва ДТП могли определить конкретного пользователя, а также на общественных началах создать городской портал кикшеринга, где можно будет получить максимум информации, узнать правила, также направить жалобу и узнать о ходе ее рассмотрения.

Что «думает» кикшеринг

Глава ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман на заседании отметила, что горожане используют электросамокаты именно как средства малой мобильности, чтобы добраться из одной точки в другую.

Самим представителям кикшеринга на заседании рабочей группы слова как такового не дали. Более того, представители компаний пояснили, что они не знакомы с текстом разрабатываемого комиссией законопроекта.



Заместитель генерального директора Whoosh Сергей Лаврентьев рассказал «Фонтанке»: кажется, что есть недопонимание отрасли во многих структурах власти, с другой стороны, у чиновников есть видение, что это кикшеринг — это прогресс, который не остановить, но его надо регулировать.



«Нам кажется, тут нужно вести более плотный диалог со Следственным комитетом, с ГИБДД, с МВД, разрабатывать единые кампании по регулированию этой отрасли», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что часто на местах власть не понимает реальный объем этой уже сформировавшейся отрасли, а это уже десятки миллионов поездок, и отрасль обслуживает интересы уже миллионов граждан.

«Только мы по Петербургу в этом сезоне сделали около 5 миллионов поездок, плюс еще у наших конкурентов. Мы перевезли 15 миллионов жителей. Операторы заменили частный транспорт 15 миллионов раз. То есть эти же поездки были бы совершены на частном транспорте, на такси, на своих собственных автомобилях», — обрисовал представитель кикшеринга. И обсуждаемые громкие случаи ДТП с электросамокатами — единичные на фоне общего количества совершаемых поездок.



Он рассказал, что разрабатываются новые технологии, которые будут понимать, когда на самокате катаются больше одного человека либо ребенок, и движение таких самокатов будет блокироваться. Прототипы уже есть, и их появление — это перспектива ближайшего будущего. «Целая дорожная карта разработана нами, которая направлена на увеличение безопасности этого вида транспорта», — добавил Лаврентьев.

Он сравнил отрасль с автомобильной: несмотря на статистику ДТП, никто не предлагает загнать машины на автодромы, и запрет в отношении самокатов ничего не решит. Собеседник привел в пример некоторые европейские страны, где запретили кикшеринг. В итоге это привело к обратному эффекту: на улицы выехали частные электросамокаты, увеличилось количество ДТП.



Кикшеринги работают над улучшением технологии, в том числе и с применением искусственного интеллекта, который будет понимать, когда надо снижать скорость, например, при подъезде к «зебре» или при проезде в толпе.



По словам заместителя генерального директора Whoosh, кикшеринг уже делится со Смольным данными, где ездят самокаты, с какой частотой. А на основании таких «тепловых» карт можно проектировать и потом строить велодорожки, чтобы разграничить потоки, а это самый оптимальный вариант, но одновременно и «дорогая история».



Лаврентьев также констатировал: если будет принята инициатива СК, денег бюджет за аренду земли под парковки кикшеринга уж точно не получит.



Представитель «Яндекс.Go» от комментариев отказался. В Urent на запрос «Фонтанки» к моменту публикации материала не ответили.

Ирина Корбат, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

