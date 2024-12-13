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Политика Общество Спецслужбы Молдавии увидели «след» Абрамовича на выборах

Спецслужбы Молдавии увидели «след» Абрамовича на выборах

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6 комментариев

Российский бизнесмен Роман Абрамович может быть связан с нарушениями на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции Молдавии, считают молдавские спецслужбы. В отчете Службы безопасности и информации Молдовы (СИБ) о выявленных нарушениях, представленном 13 декабря директором СИБ Александру Мустяцэ, звучат прежние обвинения о «российском вмешательстве».

В документе говорится, что перед выборами предположительно в Москве якобы был создан некий «оперативный командный центр под координацией российских властей». Основной его целью, как утверждают молдавские спецслужбы, был «срыв республиканского референдума и президентских выборов в Молдове». Руководить этим центром российская сторона якобы назначила бизнесмена Илана Шора, предоставив ему весь необходимый инструментарий: «финансовые, медийные, человеческие, логистические, технические ресурсы». Среди предоставивших эти ресурсы упоминается и российский бизнесмен Роман Абрамович.

В отчете опубликованы предполагаемые доказательства связей Илана Шора с Абрамовичем. Например, утверждается, что 6 ноября 2023 года Шор вылетел в Россию через Турцию, «где встретился с Романом Абрамовичем». Для перелета он воспользовался частным самолетом, который, как предполагается, принадлежит Абрамовичу.

Кроме того, дом, в котором живет Илан Шор, и его автомобиль, как утверждают в СИБ, предположительно были предоставлены ему Романом Абрамовичем. Юридическую поддержку молдавскому блоку «Победа» на выборах якобы оказывала Рола Брентлин, которая, как утверждается, связана с Абрамовичем. В отчете она упоминается как его помощница.

Подробнее о том, как проходили выборы в Молдавии, читайте в материале «Фонтанки» здесь. Несмотря на обвинения в российском вмешательстве, действующая глава государства Майя Санду одержала победу, а большинство избирателей высказались за евроинтеграцию страны.

Выборный процесс сопровождался скандалами и обвинениями. В Кремле заявили о «механических, труднообъяснимых темпах прироста голосов в пользу Санду и сторонников евроинтеграции».

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Молдавия Роман Абрамович Выборы
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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
58 минут
Кремлевские уши скрыть невозможно.
Гость
45 минут
Как и Эйдельман, Абрамович выправлял себе португальский паспорт, т.к. еврейское гр-во не совсем комильфо (ранее он безуспешно хотел стать британцем). Но Абрамовича в Португалии разоблачили в фальсификациях и взятках. Вот он и мыкается в поисках приличного гр-ва, напр. румынского через молдавское... Правда я умный? Благодарю за внимание 🤫
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