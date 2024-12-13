Спецслужбы Молдавии увидели «след» Абрамовича на выборах

Российский бизнесмен Роман Абрамович может быть связан с нарушениями на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции Молдавии, считают молдавские спецслужбы. В отчете Службы безопасности и информации Молдовы (СИБ) о выявленных нарушениях, представленном 13 декабря директором СИБ Александру Мустяцэ, звучат прежние обвинения о «российском вмешательстве».

В документе говорится, что перед выборами предположительно в Москве якобы был создан некий «оперативный командный центр под координацией российских властей». Основной его целью, как утверждают молдавские спецслужбы, был «срыв республиканского референдума и президентских выборов в Молдове». Руководить этим центром российская сторона якобы назначила бизнесмена Илана Шора, предоставив ему весь необходимый инструментарий: «финансовые, медийные, человеческие, логистические, технические ресурсы». Среди предоставивших эти ресурсы упоминается и российский бизнесмен Роман Абрамович.

В отчете опубликованы предполагаемые доказательства связей Илана Шора с Абрамовичем. Например, утверждается, что 6 ноября 2023 года Шор вылетел в Россию через Турцию, «где встретился с Романом Абрамовичем». Для перелета он воспользовался частным самолетом, который, как предполагается, принадлежит Абрамовичу.

Кроме того, дом, в котором живет Илан Шор, и его автомобиль, как утверждают в СИБ, предположительно были предоставлены ему Романом Абрамовичем. Юридическую поддержку молдавскому блоку «Победа» на выборах якобы оказывала Рола Брентлин, которая, как утверждается, связана с Абрамовичем. В отчете она упоминается как его помощница.

Подробнее о том, как проходили выборы в Молдавии, читайте в материале «Фонтанки» здесь. Несмотря на обвинения в российском вмешательстве, действующая глава государства Майя Санду одержала победу, а большинство избирателей высказались за евроинтеграцию страны.

Выборный процесс сопровождался скандалами и обвинениями. В Кремле заявили о «механических, труднообъяснимых темпах прироста голосов в пользу Санду и сторонников евроинтеграции».