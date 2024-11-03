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Политика Нарушения, кибератаки и минирование: главное о втором туре президентских выборов в Молдавии

Нарушения, кибератаки и минирование: главное о втором туре президентских выборов в Молдавии

2 362
6 комментариев

В Молдавии завершается второй тур президентских выборов: избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 мск). Предварительные итоги еще не объявлялись, но окинуть взглядом само электоральное мероприятие уже можно.

Выборы были признаны состоявшимися: явка к 19:00 (20:00 мск) превысила 52%, сообщается на сайте Центризбиркома. В Молдавии проголосовали свыше 1,5 миллиона избирателей, за рубежом — более 277 тысяч человек.

ЦИК зафиксировала 126 нарушений, включая 18 случаев подкупа на выборах и 12 случаев организованного подвоза избирателей. В полиции уточнили, что большинство нарушений связано с фотографированием бюллетеней, запрещенной агитацией и попытками подкупа избирателей, а также присутствием на избирательном участке лиц в нетрезвом состоянии, конфликтами, хулиганскими действиями. Ближе к закрытию участков число нарушений достигло 190.

Полиция получила сообщения о минировании нескольких избирательных участков в Германии, Великобритании, а также в Приднестровье. Еще один звонок поступил в полицию с сообщением о минировании моста через Днестр, на котором находилась длинная очередь жителей непризнанного Приднестровья, желавших принять участие в выборах.

Также Центральная избирательная комиссия сообщила о кибератаке на систему регистрации избирателей. Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) уточнила, что регистрировались «скоординированные атаки на инфраструктуру обмена данными системы регистрации избирателей, исходящие из самых разных источников в разных странах мира. Это приводило к временным трудностям в процессе получения информации с избирательных участков как внутри страны, так и за границей».

Власти Молдовы традиционно увидели «масштабное вмешательство» Кремля в ход голосования, которое советник президента Молдовы Станислав Секриеру назвал «попыткой с высоким потенциалом исказить результаты».

Также Кишинев уведомил европейские страны о том, что Россия якобы намерена сорвать голосование за рубежом, так как граждане Молдовы, живущие в ЕС, с большей вероятностью поддержат нынешнего президента Майю Санду.

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Молдавия Выборы Нарушения Кибератаки Минирование
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Комментарии
6
Эд Хэммет
1 час
Куда ветер дует уже понятно. Я тут немного повангую. Послезавтра президентские выборы в США и независимо от того, кто там победит, подконтрольные кремлю СМИ будут проталкивать в массы вполне прогнозируемый месседж: выборы нечастные, голоса считались с большими нарушениями, остро конкурентные выборы это плохо, они раскалывают страну, победитель (любой) сомнителен и не вполне легитимен, нам такого "счастья" не надобно.
Гость
1 час
Самая маленькая союзная республика в составе СССР. Кто бы там не выиграл и что бы там не произошло, на нас это не оказывает никакого влияния.
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