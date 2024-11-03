В России закончились бюллетени для голосования на выборах президента Молдавии

В России закончились все бюллетени для голосования на выборах президента Республики Молдова. Об этом 3 ноября сообщает RT, уточнив, что около полутора тысяч молдаван оставались стоять в Москве перед избирательными участками.

В самой Молдавии голосование во втором туре уже закончилось, все участки были закрыты. Теперь начинается подсчет голосов. Явка к 22:30 мск составила 54,13%, сообщает местный ЦИК.

3 ноября в республике проходит второй тур выборов главы государства. В кандидаты попали действующий президент Майя Санду, набравшая в первом туре 42,49% голосов, и экс-генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержали 25,95% проголосовавших.