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Власть Город Перестановки продолжаются. Из комитета по благоустройству убрали одного из заместителей председателя

Перестановки продолжаются. Из комитета по благоустройству убрали одного из заместителей председателя

950
3 комментария

В комитете по благоустройству продолжаются перестановки. В ведомстве больше не работает Татьяна Морозкова, которая ранее занимала должность заместителя председателя комитета — стало известно «Фонтанке» 13 декабря.

По данным «Фонтанки», у Морозковой закончился трудовой контракт и ей его не продлили. Замену ей пока не нашли, заместителей председателя осталось три: Лариса Канунникова, Николай Пришлецов и Сергей Малинин.

В комитет по благоустройству Морозкова в свое время пришла вместе с Василием Пониделко: оба они до этого работали в администрации Калининского района. Морозкова была начальником районного отдела строительства и землепользования, а потом несколько лет выполняла обязанности заместителя главы района. Когда Пониделко стал председателем комитета по благоустройству, она перешла на должность заместителя председателя комитета.

В ноябре Василия Пониделко назначили главой комитета по труду и занятости. Его место занял Сергей Петриченко, ранее тоже руководивший администрацией Калининского района.

Последнее публичное выступление Татьяны Морозковой было связано с результатами осеннего озеленения в Петербурге.

Осенью по делу о взятках были арестованы экс-директор подведомственного комитету Центра комплексного благоустройства и его заместитель.

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Комментарии
6
Игорь Протасов
3 минуты
От перестановки слагаемых сумма не меняется.
Гость
26 минут
Также стало известно, что 6 декабря из администрации уволилась Татьяна Морозкова, первый заместитель главы Калининского района, отвечавшая за проведение государственных закупок. Ранее на её деятельность обратили внимание журналисты «Аргументов недели».
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