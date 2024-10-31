Бей, Белоус — чтобы другие боялись. Что вменяют экс-чиновникам из Центра комплексного благоустройства Петербурга

Источник: Олег Елков / ТАСС







Экс-директора Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса подозревают в получении взятки, а его заместителя Игоря Бея — в том, что он договаривался о ней и выступал посредником. «Фонтанка» узнала подробности уголовного дела против чиновников, один из которых был уволен решением губернатора, а другой уволился сам неделю назад.

Уголовное дело о взяточничестве было возбуждено 30 октября, но события, которые к нему привели, развивались не один месяц. По версии следствия, взятку в полмиллиона рублей руководство Центра комплексного благоустройства получило в феврале 2024 года.

Всё началось с того, что, по предварительным данным, Игорь Бей предложил своему начальнику взять деньги с подрядчика, который получил три контракта на установку дорожных и пешеходных ограждений. Речь шла о компании «Стрит Профф».

ООО «Стрит Профф» принадлежит предпринимателю Евгению Погорельцеву. По данным системы СПАРК, чистая прибыль компании за 2023 год составила 13 миллионов рублей, а общий доход — 269 миллионов рублей. Она заключала госконтракты только с петербургским Центром комплексного благоустройства. Их общая цена, по данным СПАРК, составила 75,7 миллиона рублей.

Бей старше Белоуса и имеет обширный опыт менеджмента: он работал руководителем в крупных строительных организациях, был начальником отдела в «Автодоре», начальником управления и ГУДП «Центр», в Центр комплексного благоустройства пришел в 2022 году. 47-летний Белоус тоже работал в ГУДП «Центр» — начальником отдела дорожного надзора, и с этой позиции перешел в Центр комплексного благоустройства в том же году, что и Бей.

Итак, по данным следствия, Белоус согласился с идеей взять денег со «Стрит Профф», после чего Игорь Бей начал переговоры с компанией, настаивая на неформальной выплате в полмиллиона рублей. Незадолго до этого подрядчик получил контракты на общую сумму в 57,4 миллиона рублей.

В феврале 2023 года «Стрит Профф» выиграла тендер на поставку и установку дорожных ограждений за 21 миллион рублей. География работ охватывала Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный и Невский районы. В общей сложности было необходимо установить почти 2400 ограждений. В июне 2023-го компания получила еще два контракта на аналогичные работы: поставка дорожных ограждений в Петродворцовый район за 17,4 миллиона и за 19 миллионов рублей.

По данным следствия, в конце концов компания передала Бею 500 тысяч рублей, которые он просил. После этого он, предположительно, оставил часть денег себе, а остальное принес своему начальнику Андрею Белоусу в личный кабинет. Передача денег состоялась в полдень 16 февраля.

Игорь Бей был уволен по распоряжению губернатора Петербурга в августе. Александр Беглов тогда осмотрел Красносельский район и поинтересовался, почему не построена производственная база садово-парковой сферы. Еще в 2021 году в правительстве появилась идея сформировать бюджетное учреждение по выращиванию посадочного материала — ГБУ «Цветы», а также построить новые базы садово-парковых предприятий в Красносельском и Московском районах города. Однако этого так и не было сделано, хотя деньги в бюджете были заложены. Выслушав ответы на эту тему, Беглов потребовал уволить чиновника, который отвечал за организацию такой базы. Им оказался как раз Игорь Бей.

А 24 октября стало известно, что из Центра комплексного благоустройства уволился по собственному желанию Андрей Белоус. 30 октября у него дома провели обыск, его самого отвезли в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. Обыски прошли и у Бея. Оба экс-чиновника были задержаны.

Следствие увидело в действиях Белоуса признаки преступления по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере), а в действиях Бея — признаки части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Нужно ли городу столько заборов?

Урбанисты и жители центральных районов города не раз выступали с критикой дорожных ограждений вдоль пешеходных зон в целом. Сообщество «Красивый Петербург» запускало интерактивный проект, в рамках которого предлагало горожанам делиться своим опытом неприятностей из-за «заборизации» Петербурга.

Критики ограждений указывали на то, что это не защищает людей от машин, а только создаёт иллюзию защищенности. Если транспорт врезается в металлическое ограждение, то страдают и пешеходы, которые были рядом, в том числе от самого забора. При этом в повседневности ограждения мешают людям безопасно выйти из машины и попасть сразу в пешеходную зону. На дорожках в центре города люди более стеснены, хотя пространства и так мало. Плюс, по мнению некоторых горожан, большое количество металлических заборов просто портит вид города. А функциональность их — под большим вопросом.

Жители Петроградского района проводили акцию против дорожных ограждений у метро «Чкаловская»: на одиноко стоящий блок забора, который защищал непонятно кого и от чего, повесили условный ценник. На соответствующем видео «Красивого Петербурга» активисты указывали на то, что заборы — не лучший способ тратить средства из городского бюджета.