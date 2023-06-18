В Колпино самокатчик на кикшеринге сбил 8-летнего ребенка в пешеходном фонтане

Двойным переломом челюсти закончилась прогулка в Колпино для 8-летнего мальчика. Мужчина на самокате сбил ребенка прямо в пешеходном фонтане.

предоставлено Николаем Клименко

Как рассказал «Фонтанке» отец мальчика Николай Клименко, 17 июня он с двумя сыновьями вышел на вечернюю прогулку в общественное пространство с качелями и фонтаном на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Было жарко, и между струй фонтана бегали дети. К ним присоединился старший сын Николая. Младший в это время играл на «лазалке» в другом конце площадки.

«Сам момент наезда я не видел, услышал крик, — рассказал Николай Клименко. — Самокатчиков, которые на полной скорости решили проехать через фонтан с детьми, было двое. Один из них сбил моего сына. У ребенка открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости, травма ноги. Передать мои эмоции никакими словами невозможно».

Фото: предоставлено Николаем Клименко Фото: предоставлено Николаем Клименко Поделиться Поделиться





Отец немедленно вызвал скорую, позвонили в экстренные службы и несколько очевидцев. Вскоре на месте происшествия оказались не только медики, но и ППС и ГИБДД. Виновник, по словам Николая Клименко, не пытался скрыться с места происшествия, спрашивал, чем помочь. «Но я был в таком состоянии, что мог только посылать его куда подальше, — говорит отец. — Сына увезли в больницу, там выяснилось, что ему предстоит сложная операция, которую смогут сделать не раньше понедельника. Все это время он лежит с перевязанной челюстью и не может есть. Сегодня впервые за два дня смог проглотить жидкое детское питание».

У мальчика была установлена брекет-система — на протяжении года ребенку выправляли прикус. Теперь, чтобы выполнить операцию на челюсти, ребенка придется делать разрез на лице, после чего, вероятно, потребуется пластика.

«Мне звонила дежурный советник юстиции из прокуратуры города Москвы, дело уже дошло до них, — говорит он. — Сообщила, что моего сына сбил уроженец Новосибирска и что он работает в системе ФСИН. Самокат, на котором он ехал, очевидно, был кикшеринговым, в Колпино много таких желтых самокатов стоит».