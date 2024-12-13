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Власть Общество Fontanka.Digital обзор «Придется разговаривать с теми, кто сегодня там у власти». Как на ТВ изучали «Сирийский урок»

«Придется разговаривать с теми, кто сегодня там у власти». Как на ТВ изучали «Сирийский урок»

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30 комментариев

России придется разговаривать с представителями переходного правительства Сирии, и Россия готова к этому разговору, но с позиции силы, рассказал в эфире федерального телеканала депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Обзор общественно-политических ток-шоу Первого канала, НТВ, «России 1» и других 13 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Ведущие и гости в студиях анализировали свержение правящего режима в Сирии и давали прогнозы на дальнейшее развитие событий: «Экономики нет, перспектив нет, людей, способных воевать и умеющих держать оружие, много на территории контролируемой и за ее пределами».

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Вместе с тем Кремлю придется выстраивать диалог с теми, кого теперь называют «прогрессивные джихадисты».

«Придется разговаривать с теми, кто сегодня там у власти. Мы готовы разговаривать. Пусть они только знают, что мы будем разговаривать с нашей позиции. С позиции силы», — сказал депутат Госдумы Андрей Картаполов, который был одним из командующих российской группировкой войск в Сирии, в частности, при нем была повторно взята Пальмира.

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Комментарии
30
Эд Хэммет
1 час
О чём это вообще? Эти люди живут в каком-то своём особом мире, зазеркалье. Со всей Сирии на базы стягиваются российские военные. Очевидно, их будут оттуда эвакуировать. Дай Бог, чтобы всё прошло без эксцессов. Ну, а имущество и технику в полном объёме вывезти нереально. Стало быть, многое попадёт в руки боевиков. И кто-то тут из комментаторов катил при этом на Израиль. Да, ЦАХАЛ уничтожает на территории Сирии всё военное имущество, чтобы оно боевикам не досталось. Ровно это и надо делать.
HERNANDEZ
1 час
С позиции силы они уже там никогда не будут разговаривать. Сила там сейчас у других. Главный урок который надо вынести - какие бы цифры на выборах не рисовали себе авторитарные правители (за Асада проголосовало 95%), на их защиту никто не выйдет, а свержение будет национальным праздником. Ну и давно известно что когда правитель уничтожает мирную оппозицию, то всегда появляется вооруженная, а власть попадает в руки радикалам.
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