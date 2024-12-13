«Придется разговаривать с теми, кто сегодня там у власти». Как на ТВ изучали «Сирийский урок»

России придется разговаривать с представителями переходного правительства Сирии, и Россия готова к этому разговору, но с позиции силы, рассказал в эфире федерального телеканала депутат Госдумы Андрей Картаполов.
Обзор общественно-политических ток-шоу Первого канала, НТВ, «России 1» и других 13 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Ведущие и гости в студиях анализировали свержение правящего режима в Сирии и давали прогнозы на дальнейшее развитие событий: «Экономики нет, перспектив нет, людей, способных воевать и умеющих держать оружие, много на территории контролируемой и за ее пределами».
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Вместе с тем Кремлю придется выстраивать диалог с теми, кого теперь называют «прогрессивные джихадисты».
«Придется разговаривать с теми, кто сегодня там у власти. Мы готовы разговаривать. Пусть они только знают, что мы будем разговаривать с нашей позиции. С позиции силы», — сказал депутат Госдумы Андрей Картаполов, который был одним из командующих российской группировкой войск в Сирии, в частности, при нем была повторно взята Пальмира.